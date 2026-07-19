Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı! Deprem dönemindeki IBAN trafiği soruldu: "Haluk Levent dışında Ahbap'tan kimseyi tanımam"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oğuzhan Uğur, medya ve yayıncılık faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı.

Şirket yapılanmasına dair bilgi veren Uğur, "Babala TV'de SGK'lı olarak çalıştığını, Osis Yapım'da yüzde 25 hisse sahibi olduğunu, Babala TV'nin ise annesi üzerine kayıtlı bir aile şirketi olduğunu" ifade etti.

DEPREM DÖNEMİNDEKİ IBAN TRAFİĞİ SORULDU

Soruşturma birimleri, deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımlarını ve toplanan yardımları mercek altına aldı. Hatay'daki faaliyetlerini anlatan Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a gittiklerini, burada çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını" söyledi. Yardım yayınlarında paylaşılan IBAN numaralarına da değinen Uğur, "Aktardığımız şey para değil, bilgidir." diyerek yayınlardaki "para topluyoruz" ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

"HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP'TAN KİMSEYİ TANIMAM"

Uğur, Ahbap Derneği yönetimiyle olan bağını reddederek dikkat çeken bir savunma yaptı. Dernekle organik bir bağı olmadığını öne süren Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını" iddia etti. Haluk Levent ile en son deprem döneminde görüştüğünü belirten Uğur, "Ahbap'ın parasının nasıl kullanıldığını bilmem mümkün değil." sözleriyle derneğin mali yapısından haberdar olmadığını savundu.