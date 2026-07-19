Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı! Deprem dönemindeki IBAN trafiği soruldu: "Haluk Levent dışında Ahbap'tan kimseyi tanımam"
"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. TCK'nın "Örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında sorgulanan Uğur, milyonlarca liralık banka hareketlerinden Çekmeköy'deki lüks villa alımına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Haluk Levent ile ilişkisine ve deprem dönemindeki IBAN paylaşımlarına ilişkin savunmasında, bunların yalnızca "bilgi aktarımı" kapsamında olduğunu öne süren Uğur'un ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. İşte sorguda öne çıkan iddialar ve ifadesinin dikkat çeken ayrıntıları...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oğuzhan Uğur, medya ve yayıncılık faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı.
Şirket yapılanmasına dair bilgi veren Uğur, "Babala TV'de SGK'lı olarak çalıştığını, Osis Yapım'da yüzde 25 hisse sahibi olduğunu, Babala TV'nin ise annesi üzerine kayıtlı bir aile şirketi olduğunu" ifade etti.
DEPREM DÖNEMİNDEKİ IBAN TRAFİĞİ SORULDU
Soruşturma birimleri, deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımlarını ve toplanan yardımları mercek altına aldı. Hatay'daki faaliyetlerini anlatan Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a gittiklerini, burada çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını" söyledi. Yardım yayınlarında paylaşılan IBAN numaralarına da değinen Uğur, "Aktardığımız şey para değil, bilgidir." diyerek yayınlardaki "para topluyoruz" ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu.
"HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP'TAN KİMSEYİ TANIMAM"
Uğur, Ahbap Derneği yönetimiyle olan bağını reddederek dikkat çeken bir savunma yaptı. Dernekle organik bir bağı olmadığını öne süren Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını" iddia etti. Haluk Levent ile en son deprem döneminde görüştüğünü belirten Uğur, "Ahbap'ın parasının nasıl kullanıldığını bilmem mümkün değil." sözleriyle derneğin mali yapısından haberdar olmadığını savundu.
25 MİLYONLUK VİLLA VE MİLYONLUK ARAÇ TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından birini ise milyonlarca liralık para transferleri oluşturdu. Babala TV hesabından Emin Altuğ Özkan'a gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları'ndan alınan taşınmaz sorulunca Oğuzhan Uğur, "Gain Medya Grubu ile 30 milyon TL'lik anlaşma yaptıklarını, bu parayla ev ve araç alma niyetinde olduklarını" ifade etti.
Şahsi hesaplarına yatırılan 6,5 milyon TL'yi ise "ev tadilatı ve vergi borçları için alınan borç para" olarak nitelendirdi. Araç alımı için yapılan 9,7 milyon TL'lik işlemin banka hatası nedeniyle 30 milyon TL'lik işlem hacmi oluşturması üzerine Uğur, "Para toplamda 9 milyon 700 bin TL'dir. Herhangi bir suç teşkil eden para değildir." savunmasını yaptı.
"ŞİRKET HAREKETLERİ AHBAP'LA İLGİLİ DEĞİL"
Hesaplarındaki hareketliliğin tamamen ticari faaliyetlerden kaynaklandığını savunan Oğuzhan Uğur, "Şirket para hareketlerinin Ahbap ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını" öne sürdü. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Uğur, "Herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadığını, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama girişimi olmadığını ve herhangi bir örgüte dahil olmadığını" beyan etti.
İfadesinin sonunda Haluk Levent'in kendisini 2024 ve 2025 yıllarında yalnızca şarkı konuları için aradığını belirten Uğur, "Özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini" de sözlerine ekledi.
Sorgunun ardından görüşlerini bildiren Oğuzhan Uğur'un müdafileri, operasyonun usulüne itiraz etti. Avukatlar, "Ev ve ofiste gece araması yapılmasına ilişkin koşulların somut şekilde ortaya konulmadığını, el konulan dijital materyallerin hukuka aykırı olduğunu" savundu. Müdafiler, hesap hareketlerinin resmi belgelerle açıklanabileceğini belirterek, müvekkillerinin suçla ilişkilendirilemeyeceğini ifade etti ve serbest bırakılmasını talep etti.