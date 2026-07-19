Hüseyin Yayman'dan net mesaj: "Kıbrıs bizim milli davamızdır" | AB ve Rum tarafına sert tepki

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs politikasını, Rum kesiminin silahlanma faaliyetlerini, Avrupa Parlamentosu'ndaki açıklamaları, Metehan Sınır Kapısı'nda yaşanan provokasyonları ve iki devletli çözüm vizyonunu değerlendiren Yayman, Türkiye'nin kararlı duruşunun süreceğini ifade etti.

Kıbrıs meselesinin yalnızca Türkiye'nin dış politika başlıklarından biri olmadığını, Türk milletinin ortak milli davası olduğunu vurgulayan Yayman, Türkiye'nin Kıbrıs politikasında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Harekâtın önemine dikkat çeken Yayman, " Eğer Kıbrıs Barış Harekâtı olmasaydı bugün adada nasıl bir tabloyla karşılaşacaktık? Rum tarafının Kıbrıs Türkü'nü yok sayan yaklaşımı dün olduğu gibi bugün de farklı alanlarda devam ediyor." dedi.

"Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemi biliyoruz. Kıbrıs meselesi siyaset üstü bir meseledir. Bir partinin değil, 86 milyonun ortak davasıdır. Bugün de Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kıbrıs Barış Harekâtı milletimize ve Kıbrıs Türk halkına bir kez daha hayırlı olsun."

Yayman, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yayman, "Kıbrıs Türkü'nü yok sayan hiçbir öneriyi, görüşmeyi veya müzakere arayışını doğru bulmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu nettir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği iki devletli çözüm vizyonunu hatırlatan Yayman, federasyon tartışmalarının geride kaldığını belirterek, Türkiye'nin eşit egemenlik temelindeki iki devletli çözüm politikasından taviz vermeyeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik yaklaşımını eleştiren Yayman, "Avrupa Birliği'nin Rum tarafına adeta şımarık çocuk gibi davranması, Avrupa devletlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni destekleyen tavırları Türk milleti tarafından not edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR"

Avrupa Parlamentosu'nda Türk askerini hedef alan açıklamalara da tepki gösteren Yayman, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'nde bir Yunan parlamenterin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Türk askerini suçlayan iddiaları yok hükmündedir. Bunlar deli saçması iddialardır ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk halkına, Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakışını göstermektedir."

Rum kesiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetlerine de değinen Yayman, Fransa, İsrail ve Hindistan ile yapılan savunma iş birliklerinin Güney Kıbrıs'ı adeta bir silah deposuna dönüştürdüğünü belirterek, bunun doğrudan Kıbrıs Türk halkını hedef aldığını ifade etti.

Yayman ayrıca, "Kıbrıs Türk halkının geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği de Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek, bir milim dahi geri adım atmayacaktır." diye konuştu.

METEHAN SINIR KAPISI'NDAKİ PROVOKASYONLARA TEPKİ

Metehan Sınır Kapısı'nda düzenlenen gösterilere de değinen Yayman, Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin ve Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkını tahrik etmeye yönelik girişimlerinin Türkiye ile KKTC tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin adada barış, huzur ve refahtan yana olduğunu belirten Yayman, Crans-Montana ve Annan Planı süreçlerinde verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkını yok sayan anlayış değişmediği sürece yeni girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

"ADADA TÜRKLER VARDIR, VAR OLMAYA DEVAM EDECEKLERDİR"

Röportajının sonunda Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerini rahmetle anan Yayman, Kahraman Mehmetçiğe teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine dikkat çekti.

Yayman açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Başta Rauf Denktaş olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Onların mücadelesi olmasaydı bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Adadaki Türk varlığına tahammül edemeyenler şu gerçeği kabul etmek zorundadır: Adada Türkler vardır, var olmaya devam edeceklerdir."