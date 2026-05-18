Kayınvalidenin öldürdüğü cani damadın mesajları ortaya çıktı: "Vücudunu mermi ile dolduracağım"

İstanbul Kağıthane'de kızını silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) hakkında "ev hapsi" şartıyla adli kontrol kararı verildi. Adliye çıkışı komşuları tarafından karşılanan Delal A. "Ben anneliğimi yüreğimle yaptım. Ben çocuklarımı korudum" dedi. Cani damadın eşine gönderdiği tehdit mesajları da ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E'yi (28), kayınvalidesinin evinde silahla ağır yaralayan Rüzgar Eser'in (33), kayınvalide Delal A. tarafından bıçakla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Rüzgar Eser'in, olaydan kısa süre önce Nurşin E.'ye attığı mesajlar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Sema Demir'in haberine göre, mesajlarda "Merak etme 114 gün ömrümüz kaldı", "Her gün biraz daha ölüme yaklaşıyoruz", "Karşına çıkıp senin vücudunu mermi ile dolduracağım paraya gerek kalmaz", "Gebereceksin sonra da ben öleceğim", Öleceğini bilmek korkutuyor mu", "Senin kanını içeceğim", "Kızının saçlarını tara bir gün keşke annem tarasaydı diyecek" gibi tehdit ve taciz içerikli cümleler sarf ettiği görüldü.

Mesajlardaki tehditler kan dondurdu. BAŞSAVCILIK 2 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ Nurşin E.'nin 5 yıllık evliliğinin son 2 yılında Rüzgar Eser'in pek çok kez tehdit ve darbına maruz kaldığı belirtilen soruşturma dosyasında; Nurşin E.'nin daha önce şikayette bulunduğu ve başsavcılık tarafından 2 ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmalar neticesinde Eser hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Nurşin E. de annesi Delal A.'nın yanında yaşamaya başladığı dosyada belirtildi.