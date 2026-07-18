14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü

Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazıda kıyafet parçaları ve insan kemiklerine ulaşıldı. Adli incelemeler sonucunda bulunan kalıntıların Mehmet Uygur'a ait olduğu belirlendi.

Dosya, yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da geniş yer bulmuştu. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Mehmet Uygur için ailesi 2011 yılında kayıp başvurusunda bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamazken, dosya yıllar sonra Hatay Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden ele alındı.

Programda ayrıca Mehmet Uygur'un kaybolmasından yaklaşık üç ay önce Hatice Uygur'un kardeşi Yaşar Uygur ile gelini Selbi Uygur hakkında çıkan söylentiler de gündeme gelmişti. Yaşar Uygur da canlı yayına katılarak iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

O dönemde Mehmet Uygur'un kaybolmasının ardından Hatice Uygur'un evde badana yaptığı, evi baştan sona temizlediği, yatak odasındaki yatak ve yorganları dışarı attığı yönündeki komşu iddiaları dikkat çekmişti.

Mehmet Uygur'un cesedinin arandığı çalışmalar sırasında yapılan kazıda iki çuval dolusu eşyaya ulaşılması ise soruşturmaya yeni bir boyut kazandırmıştı. Eşyaların bir kadına ait olabileceği değerlendirilirken, kayıp olarak aranan gelin Selbi Uygur üzerinde şüpheler yoğunlaşmıştı.

Yıllar sonra yeniden açılan faili meçhul soruşturması kapsamında Hatice Uygur, kardeşi Yaşar T. ve O.Ç. ile birlikte Selbi Uygur'u da öldürdüklerini itiraf etti.