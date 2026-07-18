14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce gündeme gelen Selbi Uygur dosyası çözüldü. Hatay'da 14 yıldır kayıp olarak aranan Selbi Uygur'un öldürüldüğü ortaya çıkarken, portakal bahçesine gömülen kemikleri DNA incelemesiyle tespit edildi. Cinayet, yeniden açılan faili meçhul soruşturması kapsamında yapılan itirafla aydınlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2005-2016 yılları arasında işlenen ve uzun yıllardır aydınlatılamayan 6 faili meçhul cinayet dosyasının yeniden incelendiğini duyurdu.
6 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DOSYASI AYDINLATILDI
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sayesinde yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarının tek tek aydınlatıldığını belirtti.
Çözüme kavuşan dosyalar arasında, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre gündeme gelen Mehmet Uygur cinayetiyle bağlantılı Selbi Uygur dosyası da yer aldı.
YILLAR ÖNCE MÜGE ANLI'DA GÜNDEM OLMUŞTU
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 yıldır kayıp olan Selbi Uygur'un öldürüldükten sonra portakal bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik soruşturma kapsamında dosyayı yeniden incelemeye aldı.
14 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Yapılan değerlendirmelerde, Mehmet Uygur'un 3 Aralık 2011'de öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2018 yılında eşi H. Uygur ile kayınbiraderi Y.T'nin tutuklandığı, gelini Selbi Uygur'un ise 2012 yılından bu yana kayıp olarak arandığı belirlendi.
Soruşturmanın yeniden derinleştirilmesi üzerine cezaevinde bulunan kayınvalide H. Uygur'un ifadesi tekrar alındı. H. Uygur, ifadesinde kardeşi Y.T. ve başka bir suçtan hükümlü bulunan O.Ç. ile birlikte Selbi Uygur'u öldürdüklerini itiraf etti.
KAYIP GELİNİN KEMİKLERİ PORTAKAL BAHÇESİNDE BULUNDU
Şüphelilerin yer göstermesi üzerine Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesinde gerçekleştirilen kazıda kadın kıyafetleriyle birlikte insan kemiklerine ulaşıldı.
Bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Selbi Uygur'un anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda örneklerin eşleştiği belirlendi.
Böylece 14 yıldır kayıp olarak aranan Selbi Uygur'un öldürüldüğü kesinleşirken, yıllardır çözülemeyen dosya da yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatılmış oldu.