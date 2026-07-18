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14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce gündeme gelen Selbi Uygur dosyası çözüldü. Hatay'da 14 yıldır kayıp olarak aranan Selbi Uygur'un öldürüldüğü ortaya çıkarken, portakal bahçesine gömülen kemikleri DNA incelemesiyle tespit edildi. Cinayet, yeniden açılan faili meçhul soruşturması kapsamında yapılan itirafla aydınlatıldı.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2005-2016 yılları arasında işlenen ve uzun yıllardır aydınlatılamayan 6 faili meçhul cinayet dosyasının yeniden incelendiğini duyurdu.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 2

6 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DOSYASI AYDINLATILDI

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sayesinde yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarının tek tek aydınlatıldığını belirtti.

Çözüme kavuşan dosyalar arasında, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre gündeme gelen Mehmet Uygur cinayetiyle bağlantılı Selbi Uygur dosyası da yer aldı.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 3

YILLAR ÖNCE MÜGE ANLI'DA GÜNDEM OLMUŞTU

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 yıldır kayıp olan Selbi Uygur'un öldürüldükten sonra portakal bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik soruşturma kapsamında dosyayı yeniden incelemeye aldı.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 4

14 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ

Yapılan değerlendirmelerde, Mehmet Uygur'un 3 Aralık 2011'de öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2018 yılında eşi H. Uygur ile kayınbiraderi Y.T'nin tutuklandığı, gelini Selbi Uygur'un ise 2012 yılından bu yana kayıp olarak arandığı belirlendi.

Soruşturmanın yeniden derinleştirilmesi üzerine cezaevinde bulunan kayınvalide H. Uygur'un ifadesi tekrar alındı. H. Uygur, ifadesinde kardeşi Y.T. ve başka bir suçtan hükümlü bulunan O.Ç. ile birlikte Selbi Uygur'u öldürdüklerini itiraf etti.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 5

KAYIP GELİNİN KEMİKLERİ PORTAKAL BAHÇESİNDE BULUNDU

Şüphelilerin yer göstermesi üzerine Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesinde gerçekleştirilen kazıda kadın kıyafetleriyle birlikte insan kemiklerine ulaşıldı.

Bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Selbi Uygur'un anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda örneklerin eşleştiği belirlendi.

Böylece 14 yıldır kayıp olarak aranan Selbi Uygur'un öldürüldüğü kesinleşirken, yıllardır çözülemeyen dosya da yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatılmış oldu.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 6

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dosya, yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da geniş yer bulmuştu. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Mehmet Uygur için ailesi 2011 yılında kayıp başvurusunda bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamazken, dosya yıllar sonra Hatay Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden ele alındı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Mehmet Uygur'un ikinci eşi Hatice Uygur, Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Hatay'a getirildi. Hatice Uygur, ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü, ardından cesedini araziye gömdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazıda kıyafet parçaları ve insan kemiklerine ulaşıldı. Adli incelemeler sonucunda bulunan kalıntıların Mehmet Uygur'a ait olduğu belirlendi.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 7

O dönemde Mehmet Uygur'un kaybolmasının ardından Hatice Uygur'un evde badana yaptığı, evi baştan sona temizlediği, yatak odasındaki yatak ve yorganları dışarı attığı yönündeki komşu iddiaları dikkat çekmişti.

Programda ayrıca Mehmet Uygur'un kaybolmasından yaklaşık üç ay önce Hatice Uygur'un kardeşi Yaşar Uygur ile gelini Selbi Uygur hakkında çıkan söylentiler de gündeme gelmişti. Yaşar Uygur da canlı yayına katılarak iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

14 yıl sonra kemikleri bulundu! Müge Anlı'da gündem olan Selbi Uygur cinayetini itiraf çözdü 8

Mehmet Uygur'un cesedinin arandığı çalışmalar sırasında yapılan kazıda iki çuval dolusu eşyaya ulaşılması ise soruşturmaya yeni bir boyut kazandırmıştı. Eşyaların bir kadına ait olabileceği değerlendirilirken, kayıp olarak aranan gelin Selbi Uygur üzerinde şüpheler yoğunlaşmıştı.

Yıllar sonra yeniden açılan faili meçhul soruşturması kapsamında Hatice Uygur, kardeşi Yaşar T. ve O.Ç. ile birlikte Selbi Uygur'u da öldürdüklerini itiraf etti.

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