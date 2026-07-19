Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu: Muharip ve destek uçakları Akdeniz'de görev yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, "Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Eğitim faaliyeti, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında icra edildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, farklı üslerden havalanan uçakların eğitim görevine katıldığı belirtildi. Açıklamada, faaliyetin Hava Kuvvetlerinin eğitim ve hazırlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.
EĞİTİM UÇUŞUNA MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARI KATILDI
MSB'nin paylaşımına göre eğitim uçuşuna Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları iştirak etti. Uçuş, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirildi.
MSB'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz."