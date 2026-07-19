Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu: Muharip ve destek uçakları Akdeniz'de görev yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, "Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." mesajını paylaştı.