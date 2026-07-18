Milli elektrikli trenler İstanbul hattına iniyor! Uzunköprü-Halkalı seferleri 22 Temmuz'da başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini açıkladı. Uraloğlu, "22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda Milli Elektrikli Tren Setlerimizi kullanmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.
"MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETLERİMİZ İLK KEZ ADAPAZARI GEBZE BÖLGESEL TRENİ DIŞINDA BİR HATTA YOLCULARIMIZA HİZMET VERECEK"
Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkânlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek." dedi.
BÖLGESEL YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİ YÜKSELECEK
Milli Elektrikli Tren Setlerinin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacaklarını ifade etti. Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım imkânlarının güçleneceğini ve bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini söyledi.
2,6 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI
Milli Elektrikli Tren Setlerinin hizmete başladığı günden bu yana önemli bir başarıya ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023 yılında hizmet vermeye başlayan Milli Elektrikli Tren Setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol kat ederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı." açıklamasında bulundu.