Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy Kesimi’ni hizmete açtı. Başkan Erdoğan tören öncesinde yaptığı incelemede ise Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın 31 Temmuz’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. İstanbul’un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu ise “Bakanlığımızca İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı”bilgisini paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy Kesimi'ni hizmete açtı.
Başkan Erdoğan, açılışı yapılan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu Halkalı-Arnavutköy kesiminin tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, "Bu hattın İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı, sinyalizasyon sistemini geliştiren ASELSAN ve TÜBİTAK'ı, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Sultan Fatih'in şehrine, yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendilerine rehber kılarak aşkla hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ne demişti o büyük sultan? 'Hüner, bir şehir bünyad etmektir; reaya, kalbin abad etmektir.' İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz."
"ŞEHRİMİZİ DEMİR AĞLARLA İLMEK İLMEK ÖRÜYORUZ"
Özellikle raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içinde olduklarını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz." dedi.
5 YENİ İSTASYON
Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy kesimi; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir." diye konuştu.
"İSTANBUL'UN MERKEZİ NOKTALARINA ZAHMETSİZ BİR ŞEKİLDE ULAŞIM İMKANINA KAVUŞTU"
Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edildiğine de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözlerine şu şekilde devam etti: "Kayaşehir istasyonunda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile, Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları, Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu."
HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, açılışını yaptıkları yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azalttıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken, Başakşehir-Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon euroyu bulmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
-"Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da İnşa Edilen Raylı Sistemlerin Uzunluğu 191 Kilometreye Çıkacak"
"Aşkınan çalışan yorulmaz" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu inançla İstanbul için raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak." dedi.
"ANKARA HAVALİMANI'NI İHYA EDEREK YENİ ÇEHRESİYLE AYAĞA KALDIRDIK"
İstanbul için çalışırken diğer illeri de ihmal etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, devlet konukeviyle, 2450 metreden 3000 metreye uzattıkları pist uzunluğuyla, 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara'nın gurur verici bir esere daha kavuşmuş olduğunu dile getirdi.
Erdoğan ayrıca, tören öncesinde yaptığı incelemede ise Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
BAKAN URALOĞLU, AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sadece bu hafta içinde pazartesi günü Ankara Havalimanı ile başkentimiz Ankara'da havayolu ulaşımını, bugün ise Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Halkalı-Arnavutköy Kesimi ile de ticaretin ve üretimin başkenti İstanbul'umuzda kent içi raylı taşımacılığı güçlendiren iki önemli eseri daha milletimizin hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.
"1.058 KİLOMETRELİK KENT İÇİ RAYLI SİSTEM AĞININ 452 KİLOMETRESİNİ BAKANLIK OLARAK BİZ İNŞA ETTİK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje, hizmet ve eserlerimizi birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"2002 yılından bu yana sizin liderliğinizde özellikle demiryolu sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ederken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehrimizde de çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Halkalı – Arnavutköy metro hattı ile birlikte ülkemizdeki mevcut 1.058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik."
"BAKANLIĞIMIZCA İSTANBUL'A KAZANDIRILAN TOPLAM RAYLI SİSTEM HATTI UZUNLUĞU 180 KİLOMETREYE ULAŞTI"
İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçirdik ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı başta olmak üzere birçok raylı sistem hattını hizmete sunduk. Bugün açılışı gerçekleşen 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte Bakanlığımızca İstanbul'a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı." bilgisini paylaştı.
Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ama nasıl ki 'Durmak yok, yola devam' diyorsak, İstanbul da beklemez. Biz hizmetlere devam edeceğiz. Bu anlayışla İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye, şehrimizin ulaşım yükünü hafifletecek projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un ihtiyaçlarını ertelemeye değil, çözüme kavuşturulması gereken ihtiyaçlardır."
Uraloğlu, şu anda Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.