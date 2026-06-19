Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı

Sultan Fatih'in şehrine, yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendilerine rehber kılarak aşkla hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ne demişti o büyük sultan? 'Hüner, bir şehir bünyad etmektir; reaya, kalbin abad etmektir.' İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz." "ŞEHRİMİZİ DEMİR AĞLARLA İLMEK İLMEK ÖRÜYORUZ" Özellikle raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içinde olduklarını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz." dedi.

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16 İSTASYON 69 KİLOMETRE

16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni iki ayrı koldan hayata geçirdiklerine dikkati çeken Başkan Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:



"37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı, Kağıthane istasyonunda Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı, Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy, Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik."



"TÜRKİYE'Yİ EN UZUN VE EN HIZLI METRO HATTIYLA BULUŞTURUYORUZ"

Başkan Erdoğan, başta bu hatlar üzerinde yaşayanlar olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdıklarını dile getirerek "Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

5 YENİ İSTASYON

Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy kesimi; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir." diye konuştu.



"İSTANBUL'UN MERKEZİ NOKTALARINA ZAHMETSİZ BİR ŞEKİLDE ULAŞIM İMKANINA KAVUŞTU"



Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edildiğine de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözlerine şu şekilde devam etti: "Kayaşehir istasyonunda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile, Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy-İkitelli-Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları, Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu."



HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, açılışını yaptıkları yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azalttıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken, Başakşehir-Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon euroyu bulmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



-"Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da İnşa Edilen Raylı Sistemlerin Uzunluğu 191 Kilometreye Çıkacak"



"Aşkınan çalışan yorulmaz" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu inançla İstanbul için raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak." dedi.



"ANKARA HAVALİMANI'NI İHYA EDEREK YENİ ÇEHRESİYLE AYAĞA KALDIRDIK"



İstanbul için çalışırken diğer illeri de ihmal etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık." ifadesini kullandı.



Başkan Erdoğan, devlet konukeviyle, 2450 metreden 3000 metreye uzattıkları pist uzunluğuyla, 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara'nın gurur verici bir esere daha kavuşmuş olduğunu dile getirdi.



Erdoğan ayrıca, tören öncesinde yaptığı incelemede ise Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.