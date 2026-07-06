Hürmüz krizine rağmen Türk limanlarında büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ayda 279 milyon ton yük elleçlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilim ve küresel deniz ticaretindeki belirsizliklere rağmen Türkiye limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Ocak-Haziran döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279,1 milyon tona, konteyner elleçleme miktarı ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon TEU'nun üzerine çıktı." dedi
Hürmüz krizine rağmen büyüme!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin istatistikleri değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, küresel deniz ticaretini etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim ve küresel lojistikte yaşanan belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü bildirdi.
ELLEÇLENEN YÜK VE KONTEYNER MİKTARI ARTTI
Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona, konteyner elleçleme miktarının ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon 24 bin 951 TEU'ya ulaştığını açıkladı.
"HAZİRAN AYINDA 46 MİLYON 915 BİN 913 TON YÜK ELLEÇLENDİ"
Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda haziran ayında 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendi. Yurt dışı yük taşımaları ise 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 ton olarak gerçekleşti." dedi.
Uraloğlu ayrıca Haziran ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 195 bin 392 TEU'ya ulaştığını da belirtti.
KOCAELİ İLK SIRADA
Haziran ayında bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 606 bin 240 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı 7 milyon 573 bin 818 tonla Aliağa ve 5 milyon 442 bin 739 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığının takip ettiğini söyledi.
Uraloğlu ayrıca, Haziran ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 399 bin 10 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 688 bin 799 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.