Hürmüz krizine rağmen Türk limanlarında büyüme! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6 ayda 279 milyon ton yük elleçlendi

ELLEÇLENEN YÜK VE KONTEYNER MİKTARI ARTTI

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre Ocak-Haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona, konteyner elleçleme miktarının ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon 24 bin 951 TEU'ya ulaştığını açıkladı.

"HAZİRAN AYINDA 46 MİLYON 915 BİN 913 TON YÜK ELLEÇLENDİ"

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda haziran ayında 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendi. Yurt dışı yük taşımaları ise 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 ton olarak gerçekleşti." dedi.