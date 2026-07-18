Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü neresi, saat kaçta oldu?
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Akdeniz’de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 12.04’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,85 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının en yakın yerleşim yeri Muğla Datça olarak açıklandı.
Akdeniz'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 12.04'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sığ derinlikte gerçekleşen sarsıntı, 6,85 kilometre derinlikte kaydedildi. İşte AFAD tarafından duyurulan detaylar ve son depremler listesi...
AKDENİZ'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
- Büyüklük:4.3 (Mw)
- Yer:Akdeniz
- Tarih:2026-07-18
- Saat:12:04:09 TSİ
- Enlem:34.88317 N
- Boylam:25.89617 E
- Derinlik:6.85 km
DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ VE İLLER
AFAD'ın konum verilerine göre depreme en yakın yerleşim merkezi, 243,09 kilometre mesafedeki Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazı oldu. Deprem noktasına en yakın iller ise Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa olarak sıralandı.
Deprem bölgesine en yakın 5 yerleşim merkezi
|Ülke
|İl
|İlçe
|Yerleşim Yeri Adı
|Mesafe(KM)
|Türkiye
|Muğla
|Datça
|Yazı
|243.09
|Türkiye
|Muğla
|Datça
|Palamutbükü Adası
|245.43
|Türkiye
|Muğla
|Datça
|Cumalı
|247.40
|Türkiye
|Muğla
|Datça
|Kızılağaç Adası
|247.56
|Türkiye
|Muğla
|Datça
|Yaka
|248.31
Deprem bölgesine en yakın 5 il
|Ülke
|İl
|Mesafe(KM)
|Türkiye
|Muğla
|341.42
|Türkiye
|Aydın
|372.59
|Türkiye
|İzmir
|408.73
|Türkiye
|Denizli
|430.20
|Türkiye
|Manisa
|437.85
18 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|6.85
|MW
|4.3
|Akdeniz
|6.94
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [15.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|7.41
|ML
|1.6
|Gürün (Sivas)
|6.75
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [17.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
|7.02
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [15.99 km] Ayvacık (Çanakkale)
|7.15
|ML
|1.7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.92 km] Karaburun (İzmir)
|14.05
|ML
|1.9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12.55
|ML
|2.5
|Erbaa (Tokat)
|7.0
|ML
|3.4
|Kadirli (Osmaniye)
|6.98
|ML
|1.2
|Ulubey (Uşak)
|6.99
|ML
|1.5
|Altıntaş (Kütahya)
|7.0
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|7.0
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|7.0
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.64 km] Milas (Muğla)
|7.0
|ML
|0.9
|Battalgazi (Malatya)
|10.51
|ML
|1.9
|Sivrice (Elazığ)
|7.0
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|15.39
|ML
|2.2
|Sivrice (Elazığ)
|7.0
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|7.0
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|7.0
|ML
|0.8
|Battalgazi (Malatya)
|6.98
|ML
|1.7
|Milas (Muğla)
|16.92
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|13.75
|ML
|1.9
|Saruhanlı (Manisa)
|15.01
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|6.57
|ML
|1.4
|Aşkale (Erzurum)
|12.6
|ML
|1.6
|Aşkale (Erzurum)
|14.48
|ML
|2.0
|Battalgazi (Malatya)
|7.0
|ML
|1.4
|Battalgazi (Malatya)
|7.0
|ML
|2.0
|Battalgazi (Malatya)
|15.59
|MW
|5.0
|Battalgazi (Malatya)
|11.98
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)