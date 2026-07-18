Akdeniz'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 12.04'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sığ derinlikte gerçekleşen sarsıntı, 6,85 kilometre derinlikte kaydedildi. İşte AFAD tarafından duyurulan detaylar ve son depremler listesi...

Deprem noktasına en yakın yerleşimler Yazı, Palamutbükü Adası, Cumalı, Kızılağaç Adası ve Yaka olarak sıralandı. (Görsel: AFAD)

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ VE İLLER

AFAD'ın konum verilerine göre depreme en yakın yerleşim merkezi, 243,09 kilometre mesafedeki Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazı oldu. Deprem noktasına en yakın iller ise Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa olarak sıralandı.

Deprem bölgesine en yakın 5 yerleşim merkezi

Ülke İl İlçe Yerleşim Yeri Adı Mesafe(KM) Türkiye Muğla Datça Yazı 243.09 Türkiye Muğla Datça Palamutbükü Adası 245.43 Türkiye Muğla Datça Cumalı 247.40 Türkiye Muğla Datça Kızılağaç Adası 247.56 Türkiye Muğla Datça Yaka 248.31

Deprem bölgesine en yakın 5 il