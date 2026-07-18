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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü neresi, saat kaçta oldu?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü neresi, saat kaçta oldu?

Akdeniz’de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 12.04’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,85 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının en yakın yerleşim yeri Muğla Datça olarak açıklandı.

Akdeniz'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 12.04'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sığ derinlikte gerçekleşen sarsıntı, 6,85 kilometre derinlikte kaydedildi. İşte AFAD tarafından duyurulan detaylar ve son depremler listesi...

AFAD, Akdeniz’de saat 12.04’te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6,85 kilometre olarak açıkladı. (Görsel: AFAD)AFAD, Akdeniz’de saat 12.04’te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6,85 kilometre olarak açıkladı. (Görsel: AFAD)

AKDENİZ'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

  • Büyüklük:4.3 (Mw)
  • Yer:Akdeniz
  • Tarih:2026-07-18
  • Saat:12:04:09 TSİ
  • Enlem:34.88317 N
  • Boylam:25.89617 E
  • Derinlik:6.85 km

Deprem noktasına en yakın yerleşimler Yazı, Palamutbükü Adası, Cumalı, Kızılağaç Adası ve Yaka olarak sıralandı. (Görsel: AFAD)Deprem noktasına en yakın yerleşimler Yazı, Palamutbükü Adası, Cumalı, Kızılağaç Adası ve Yaka olarak sıralandı. (Görsel: AFAD)

DEPREME EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ VE İLLER

AFAD'ın konum verilerine göre depreme en yakın yerleşim merkezi, 243,09 kilometre mesafedeki Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazı oldu. Deprem noktasına en yakın iller ise Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa olarak sıralandı.

Deprem bölgesine en yakın 5 yerleşim merkezi

Ülke İl İlçe Yerleşim Yeri Adı Mesafe(KM)
Türkiye Muğla Datça Yazı 243.09
Türkiye Muğla Datça Palamutbükü Adası 245.43
Türkiye Muğla Datça Cumalı 247.40
Türkiye Muğla Datça Kızılağaç Adası 247.56
Türkiye Muğla Datça Yaka 248.31

Deprem bölgesine en yakın 5 il

Ülke İl Mesafe(KM)
Türkiye Muğla 341.42
Türkiye Aydın 372.59
Türkiye İzmir 408.73
Türkiye Denizli 430.20
Türkiye Manisa 437.85

AFAD’ın 18 Temmuz 2026 son depremler listesinde Akdeniz’deki 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yanı sıra Malatya, Çanakkale ve farklı illerde kaydedilen depremler yer aldı. (Foto: A Haber)AFAD’ın 18 Temmuz 2026 son depremler listesinde Akdeniz’deki 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yanı sıra Malatya, Çanakkale ve farklı illerde kaydedilen depremler yer aldı. (Foto: A Haber)

18 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
6.85 MW 4.3 Akdeniz
6.94 ML 1.9 Ege Denizi - [15.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
7.41 ML 1.6 Gürün (Sivas)
6.75 ML 2.2 Ege Denizi - [17.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
7.02 ML 2.0 Ege Denizi - [15.99 km] Ayvacık (Çanakkale)
7.15 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.92 km] Karaburun (İzmir)
14.05 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
12.55 ML 2.5 Erbaa (Tokat)
7.0 ML 3.4 Kadirli (Osmaniye)
6.98 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
6.99 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.64 km] Milas (Muğla)
7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
10.51 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
15.39 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
6.98 ML 1.7 Milas (Muğla)
16.92 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
13.75 ML 1.9 Saruhanlı (Manisa)
15.01 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
6.57 ML 1.4 Aşkale (Erzurum)
12.6 ML 1.6 Aşkale (Erzurum)
14.48 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
7.0 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
15.59 MW 5.0 Battalgazi (Malatya)
11.98 ML 1.2 Simav (Kütahya)

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