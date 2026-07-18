Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli elektrikli tren ilk kez yeni bir hatta hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini açıkladı. Uraloğlu, "22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda Milli Elektrikli Tren Setlerimizi kullanmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETLERİMİZ İLK KEZ ADAPAZARI GEBZE BÖLGESEL TRENİ DIŞINDA BİR HATTA YOLCULARIMIZA HİZMET VERECEK" Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkânlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek." dedi.