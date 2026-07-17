Ahbap soruşturmasında "organize örgüt" iddiası! Milyon dolarlık gayrimenkul devirleri ve para trafiği mercek altında

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dosyada organize bir yapılanma, kara para aklama, tefecilik, yasa dışı bahis ve milyon dolarlık gayrimenkul devirlerine ilişkin iddiaların yer aldığını belirten Güngör, soruşturmanın çok daha geniş bir yolsuzluk ağını ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yalnızca bireysel suçlamalarla sınırlı olmadığını, dosyada organize bir yapı iddiasını güçlendiren çok sayıda para transferi, gayrimenkul devri ve mali ilişki bulunduğunu yazdı. Güngör, Başaran Holding'in suç duyurusundan MASAK incelemelerine kadar uzanan süreçte milyon dolarlık mülk devirleri, karşılıksız borç iddiaları ve dernekle ilgili hazırlanması beklenen yeni MASAK raporunun soruşturmanın seyrini değiştirebileceğine dikkat çekti. Dosyanın ilerleyen aşamalarında Ahbap Derneği'nin mali yapısına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı.

İŞTE SABAH GAZETESİ YAZARI DİLEK GÜNGÖR'ÜN "ORGANİZE ÖRGÜT" BAŞLIKLI YAZISI:

Ahbap Derneği soruşturması ilginç bir hal aldı. Havada uçuşan milyonlar, birbirini satan ifadeler, 'Mağdurum, ben de dolandırıldım' diyenler... Ne ararsanız var.

Belli ki, işin içinde organize bir aklama da var, örgütlü kara para şüphesi de, tefecilik de, senetlerde sahtecilik de, yasa dışı bahis de...

Anlaşılan, depremzedeler için toplanan paralar da bu mekanizmanın çarklarında erimiş!

Ahbap Derneği'nin soruşturması esasında dosyadaki yazışmalara göre, 2024'te başlamış. İlk olarak Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 125 milyon liralık para transferi meselesi soruşturuluyor. İkincisi Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusu. Üçüncüsü de Haluk Levent'in dernekteki 'çavuş'larının para trafikleri ve bahisle ilgili bağlantılar... Tabii, bunlara Esin Önder Çağlayan, Sevda Kurt gibi isimlerin ifadelerini de eklemek gerekir.

Kurulan mekanizmanın en çarpıcı kısmı da gayrimenkul transferleri...

Burada ilk bam teli, Başaran Holding'in suç duyurusu... Haluk Levent'in 22 gayrimenkulü kız yurdu yapacağını söyleyerek ikna ettiği iş insanının 'dolandırıldım' feryadıyla yaptığı başvuru... Bu milyon dolarlık mülklerin devir trafiği, ortada hiçbir para dönmeden yapılması, sonra da üçüncü kişilere aktarılması hayatın olağan akışına çok da uymuyor.

Başaran Holding'in mülkleri önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına tescil ediliyor. Dediğim gibi ortada para yokken... Para alınmamasına rağmen de alışveriş sürüyor. Sonraki birkaç gün içinde de bu gayrimenkuller Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdiği iddiasındaki Esin Önder Çağlayan'ın üzerine geçiriliyor.

Esin Hanım, Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerinin sahibi... Haluk Levent ile arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunup, kendisinin de dolandırıldığını öne sürse de kim kime bu devirde karşılıksız bu kadar borç verir? Arada ticari bir ortaklık, kazanç ya da faiz protokolü yokken hem de... Orası da ayrı bir muamma...

Bir de şu var...

Başaran Holding, Kaya'ya devredilen mülklerin toplam değerinin 60 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Çağlayan ifadesinde ekpertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğunu söylüyor. Eminim, bu da savcılığın bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Aksi takdirde ortada tapu usulsüzlüğü de çıkabilir.

Velhasıl, uzun lafın kısasına gelirsem.

Depremzedelerin parasını kumara, bahise yatıran Ahbap Derneği'nin soruşturması büyük bir organize çarkı da ortaya çıkarabilir.

Zira, ortada dönen devasa bir para trafiği var. MASAK ve savcılık 'borç alışverişi' olarak kamuoyunun ikna edilmeye çalışılmasına sanırım göz yummayacaktır.

Tabii, iş bu kadarla da kalır mı bilmiyorum. Çünkü, henüz Ahbap Derneği'nin para trafiğinin ayrıntılarını bilmiyoruz. İlk çıkan MASAK raporu sadece Haluk Levent'le çalışanların para trafikleriyle ilgiliydi. Şimdi savcılık MASAK'tan dernekle ilgili de rapor talep etti. O rapor açıklandığında işin içinden kimler çıkacak, hep beraber göreceğiz.

Ancak şunu söylemek gerek...

Haluk Levent'in yardımlaşma kılıfıyla kurduğu dernek, büyük bir yolsuzluk meselesinin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Hep beraber izleyip göreceğiz...