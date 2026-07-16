İstanbul'daki DEAŞ saldırısına yönelik 14 şüpheli için ceza talebi

İstanbul Levent'te bir plazaya saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Operasyon sırasında polise uzun namlulu silahlarla ateş açan terör örgütü üyelerine ilişkin hazırlanan iddianamede, 14 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası talep edildi. Levent'te saldırı hazırlığında bulunan DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmış, olayda üç polis memuru yaralanırken bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 14 sanığın farklı suçlardan yargılanması ve cezalandırılması istendi.