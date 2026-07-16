İstanbul'daki DEAŞ saldırısına yönelik 14 şüpheli için ceza talebi
İstanbul Levent'te bir plazaya saldırı planı yaptıkları belirlenen DEAŞ hücresine yönelik soruşturma tamamlandı. Operasyon sırasında uzun namlulu silahlarla polise ateş açan örgüt üyelerinin saldırısında 3 polis memuru yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Hazırlanan iddianamede 14 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.
İstanbul Levent'te bir plazaya saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Operasyon sırasında polise uzun namlulu silahlarla ateş açan terör örgütü üyelerine ilişkin hazırlanan iddianamede, 14 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası talep edildi. Levent'te saldırı hazırlığında bulunan DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmış, olayda üç polis memuru yaralanırken bir terörist etkisiz hale getirilmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 14 sanığın farklı suçlardan yargılanması ve cezalandırılması istendi.
Levent'te saldırı hazırlığında bulunan DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmış, olayda üç polis memuru yaralanırken bir terörist etkisiz hale getirilmişti.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 14 sanığın farklı suçlardan yargılanması ve cezalandırılması istendi.
POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, DEAŞ mensuplarının Levent'te bulunan bir plazaya saldırı düzenlemek amacıyla hazırlık yaptığı belirtildi.
Operasyon sırasında şüphelilerin emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açtığı, saldırı sonucunda üç emniyet görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
Çatışmada bir teröristin ölü ele geçirildiği ifade edildi.
14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin eylem ve bağlantılarına ilişkin tespitlere yer verildi.
Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ceza istendi.
RUHSATSIZ SİLAH SUÇLAMASI
İddianamede şüphelilerin ayrıca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirtildi.
Şüpheliler hakkında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde 14 şüphelinin yargılanmasına başlanacak.