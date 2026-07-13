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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davanın ikinci duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Kararın ardından tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair yürütülen davanın ikinci duruşması İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin devamına, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

Kubilay Kaan KundakçıKubilay Kaan Kundakçı

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta meydana gelen olayda rapçi Vahap Canbay'ın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışması için ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı'nın aracı olduğu öne sürüldü.

Kundakçı ile Canbay'ın konuşmak için buluştuğu sırada araçlarına yaklaşan bir kişi ateş açtı. Açılan ateşte ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında tutuklu sanık İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

İddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ile Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda cezalandırılması istendi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi - 1

TANIK İLE AİLE ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre duruşma öncesinde hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık Yalçınay Yıldız ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Duruşmaya aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ile Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Aleyna KalaycıoğluAleyna Kalaycıoğlu

"İYİ BİR ŞEYE VESİLE OLMAK İSTEDİK"

Geçen celse hakkında zorla getirme kararı verilen tanık Yalçınay Yıldız, mahkemede verdiği ifadede olay günü tarafları barıştırmak amacıyla buluştuklarını anlattı.

Yıldız, "Aleyna ile arkadaştık. Canbay ile ikisinin prodüktörüydüm. Olay günü stüdyonun kapısına geldik. Biraz bekledik, amacımız onları barıştırmaktı. İyi bir şeye vesile olmak istedik. Bir süre sonra çakarlı bir araç yaklaştı. Araçtan inen beyaz giyimli kişi otomobilin camına vurdu. Canbay'ın omzunu tutarak 'Ne bekliyorsunuz burada, sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi. Silahın kabzasıyla Canbay'a vurmaya çalıştı. O sırada silah sesi duyduk. Kubilay bağırmaya başladı. Canbay kendisini korumaya çalışıyordu. Alaattin aracına geri dönerken yanındakilere sessizce 'Silah patladı' dedi" ifadelerini kullandı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi - 2

"BU OLAYIN MAĞDURUYUM"

Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, aleyhine herhangi bir beyan bulunmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Kalaycıoğlu, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ne Alaattin bir insanı durduk yere öldürecek kadar cahil ne de ben böyle bir şey yaptıracak biriyim. 17 yaşımdan beri çalışıp aileme bakıyorum. Ben bu olayın mağduruyken burada yargılanmam beni çok yıpratıyor" dedi.

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu da olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Alaattin KadayıfçıoğluAlaattin Kadayıfçıoğlu

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu savunmasını yaptığı sırada Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesiyle sözlü tartışma yaşandı.

Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Kızımı bana verin" sözleri üzerine Kundakçı'nın anne ve babası tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı, Zuhal Kalaycıoğlu ile Kundakçı'nın anne ve babasının duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi - 3

ALEYNA KALAYCIOĞLU KARARIN ARDINDAN KRİZ GEÇİRDİ

Duruşma salonundan çıkarılan baba Cemil Kundakçı, adliye koridorunda sinirlenerek duvara yumruk attı.

Bunun üzerine Cemil Kundakçı hakkında "devlet malına zarar verme" suçundan işlem başlatıldı. Kundakçı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin devamına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, karar verilmek üzere 7 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

Kararın ardından mahkemeden çıkarılırken ağlayan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Kalaycıoğlu, görevliler tarafından başka bir odaya götürüldü.

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