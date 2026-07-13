Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi
İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davanın ikinci duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi. Kararın ardından tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair yürütülen davanın ikinci duruşması İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin devamına, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Ekim 2026 tarihine ertelendi.
KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta meydana gelen olayda rapçi Vahap Canbay'ın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışması için ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı'nın aracı olduğu öne sürüldü.
Kundakçı ile Canbay'ın konuşmak için buluştuğu sırada araçlarına yaklaşan bir kişi ateş açtı. Açılan ateşte ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında tutuklu sanık İzzet Yıldızhan tahliye edildi.
İddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ile Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda cezalandırılması istendi.
TANIK İLE AİLE ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre duruşma öncesinde hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık Yalçınay Yıldız ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.
Duruşmaya aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ile Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.