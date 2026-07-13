Gökçe Kurtulmuş'un ölümüne yol açan sürücüden dikkat çeken savunma: "Fren tutmadı, direksiyon kilitlendi"
Eskişehir'de otomobiliyle kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'un ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Emine A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Emine A., savunmasında aracının frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Eskişehir'de mayıs ayında otomobiliyle kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Emine A., savunmasında aracının frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini iddia ederek, "Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Kaza, mayıs ayında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Emine A.'nın kullandığı 26 EJ 341 plakalı otomobil, ters yöne girerek kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarptı. Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Emine A. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Emine A. hakkında Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"FREN TUTMADI, DİREKSİYON KİLİTLENDİ"
İlk duruşmada savunma yapan Emine A., kaza öncesinde aracının frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini öne sürdü.
Sanık, "Aracımla çarşıya gittim. Şair Fuzuli Caddesi'ndeki otoparka aracımı bıraktım. İşlerimi hallettikten sonra aracımı aldım. Bu otoparkı çok sık kullanırım. Hep aynı yönden çıkarım. Her zaman yaptığım gibi ters yönden ana yola çıkacaktım. Sağa döndükten sonra arabamda tuhaf sesler çıktı, duracak gibi oldu. Aniden hızlandı. Hiçbir şekilde yavaşlatamadım. Normalde sağa dönecekken yolun karşısına geçtim. Yolun karşısındaki ters yöne bilerek girmedim. Arabamın freni tutmadığı için geçtim. Bu sırada direksiyonum da kilitlenmişti. İnsanlara çarpmaktan korktum. İnsanlara çarpmamak için duvara ya da direğe çarpmaya karar verdim. Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Hakim, sanığın savunması ile taraf avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra Emine A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
"KIZIM EN GÜVENLİ YAYA KALDIRIMINDA ÖLDÜ"
Duruşmanın ardından açıklama yapan anne Türkan Uzcan, kızının kaldırımda yürürken yaşamını yitirdiğini belirterek, "Kızım, en güvenilir yaya kaldırımında öldü. Pisi pisine ölümün karşılığını, yani adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
Ailenin avukatı Mürüvvet Beyaz ise Gökçe Kurtulmuş'un henüz 35 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek sanığın en ağır cezayı alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.