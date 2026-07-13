Gökçe Kurtulmuş'un ölümüne yol açan sürücüden dikkat çeken savunma: "Fren tutmadı, direksiyon kilitlendi"

Eskişehir'de mayıs ayında otomobiliyle kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Emine A., savunmasında aracının frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini iddia ederek, "Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"FREN TUTMADI, DİREKSİYON KİLİTLENDİ"

İlk duruşmada savunma yapan Emine A., kaza öncesinde aracının frenlerinin tutmadığını ve direksiyonunun kilitlendiğini öne sürdü.

Sanık, "Aracımla çarşıya gittim. Şair Fuzuli Caddesi'ndeki otoparka aracımı bıraktım. İşlerimi hallettikten sonra aracımı aldım. Bu otoparkı çok sık kullanırım. Hep aynı yönden çıkarım. Her zaman yaptığım gibi ters yönden ana yola çıkacaktım. Sağa döndükten sonra arabamda tuhaf sesler çıktı, duracak gibi oldu. Aniden hızlandı. Hiçbir şekilde yavaşlatamadım. Normalde sağa dönecekken yolun karşısına geçtim. Yolun karşısındaki ters yöne bilerek girmedim. Arabamın freni tutmadığı için geçtim. Bu sırada direksiyonum da kilitlenmişti. İnsanlara çarpmaktan korktum. İnsanlara çarpmamak için duvara ya da direğe çarpmaya karar verdim. Karşıdaki direğe çarptım, müteveffayı hiç görmedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.