Özgür Özel cephesi yarın mahkemeye başvuracak

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Genel Merkez'in kurultay için toplanan imzaları kabul etmemesi üzerine Özgür Özel cephesi, yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ankara'dan aktardığı bilgilere göre başvuruda çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. Mahkemeden olumsuz karar çıkması halinde ise yeni parti seçeneği gündeme gelecek.

CHP'de kurultay tartışmaları yargıya taşınıyor. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların Genel Merkez tarafından kabul edilmemesi üzerine Özgür Özel ve kurmayları harekete geçti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre, yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılacak başvuruyla hem olağanüstü kurultayın toplanması hem de çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.

SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE KRİTİK BAŞVURU

CHP'de bir süredir devam eden kurultay krizi yeni bir aşamaya giriyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Özgür Özel cephesinin yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını belirterek, "Özgür Özel cephesi yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacak. Bu başvuru dilekçesinde olağanüstü kurultayın toplanması istenecek ve olağanüstü kurultay yapmak için de çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek." ifadelerini aktardı.

Başvurunun, CHP'de uzun süredir devam eden kurultay tartışmalarında yargı sürecini başlatması bekleniyor.

GENEL MERKEZ İMZALARI KABUL ETMEDİ

Kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesine rağmen CHP Genel Merkezi, mevcut hukuki süreçleri gerekçe göstererek olağanüstü kurultay talebini kabul etmedi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Genel Merkez cephesi bu imzaların hukuki karşılığının olmadığını ifade ediyordu. Bir tedbir kararı var, Yargıtay süreci henüz tamamlanmadı. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleştiremez diyorlardı." sözleriyle yönetimin yaklaşımını aktardı.

MAHKEMENİN KARARI YENİ SÜRECİ BELİRLEYECEK

Yarın yapılacak başvuru, Özgür Özel ve ekibi açısından kritik önem taşıyor. Mahkemenin vereceği kararın CHP'deki siyasi dengeleri doğrudan etkilemesi bekleniyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Sulh Hukuk Mahkemesi başvuruyu reddederse Özgür Özel yeni partiyle ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak. Ağustos ayında Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni partiyle yollarına devam etmeleri bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in bugün TBMM'de kurmaylarıyla bir araya gelerek süreci değerlendirdiği ve tüm ihtimallere yönelik hazırlık yaptığı öğrenildi.

GÖZLER YARIN YAPILACAK BAŞVURUDA

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmalarında gözler artık yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılacak başvuruya çevrildi. Mahkemenin vereceği kararın hem kurultay sürecini hem de yeni parti iddialarının seyrini belirlemesi bekleniyor.