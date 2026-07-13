Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Yıldız, "Aleyna ile arkadaştık. Canbay ile ikisinin prodüktörüydüm. Olay günü stüdyonun kapısına geldik. Biraz bekledik, amacımız onları barıştırmaktı. İyi bir şeye vesile olmak istedik. Bir süre sonra çakarlı bir araç yaklaştı. Araçtan inen beyaz giyimli kişi otomobilin camına vurdu. Canbay'ın omzunu tutarak 'Ne bekliyorsunuz burada, sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi. Silahın kabzasıyla Canbay'a vurmaya çalıştı. O sırada silah sesi duyduk. Kubilay bağırmaya başladı. Canbay kendisini korumaya çalışıyordu. Alaattin aracına geri dönerken yanındakilere sessizce 'Silah patladı' dedi" ifadelerini kullandı.

"BU OLAYIN MAĞDURUYUM"

Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, aleyhine herhangi bir beyan bulunmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Kalaycıoğlu, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ne Alaattin bir insanı durduk yere öldürecek kadar cahil ne de ben böyle bir şey yaptıracak biriyim. 17 yaşımdan beri çalışıp aileme bakıyorum. Ben bu olayın mağduruyken burada yargılanmam beni çok yıpratıyor" dedi.

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu da olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.