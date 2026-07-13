DEM Parti İmralı Heyeti, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ziyaret edecek. Görüşmelerde, Temmuz ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa ve sürecin yasal altyapısına ilişkin değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi bir dönemeçten geçiyor. Meclis kulislerini hareketlendiren yasal düzenleme için geri sayım başlarken, Çarşamba günü gerçekleşecek kritik görüşmelerle sürecin yol haritası netleşecek. Temmuz ayında Meclis'e gelmesi beklenen "Çerçeve Yasa" ile terörün tamamen bitirilmesi ve toplumsal huzurun kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIM KRİTİK GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Demokrasi adına önemli bir görüşme, artık yasal adımlara dair somut gelişmelerin yaşanacağı bir süreçteyiz. Birkaç hafta içerisinde çerçeve yasanın Meclis Başkanlığına, Meclis'e gelebileceği ifade ediliyor" sözleriyle sürece dair ilk bilgileri paylaştı. Yeşiltaş, kritik görüşmenin detaylarına ilişkin ise, "DEM Parti İmralı heyeti, yani Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek. Aynı gün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak yasal adımlara, yasal düzenlemelere dair değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"BU YASA GEÇİCİ VE MÜNHASIR OLACAK" Sürecin yasal altyapısına dair daha önce önemli mesajlar veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu yasa münhasır ve geçici bir yasa olacak. Münfesih terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasa, ilanihaye olmayacak. Belli bir süre verilecek; gelip silah bırakan, örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğini ilan eden mensuplar bundan istifade edebilecek" diyerek düzenlemenin kapsamını çizmişti. Kurtulmuş ayrıca, yasal düzenlemeler için Temmuz ayına işaret etmişti.

YENİ BİR HİKAYE YAZILACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kararlılık mesajı vererek, "Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu. Sürece dair DEM Parti cephesinden de beklentiler yükselirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Temmuz ayını en iyi şekilde değerlendirelim. Beklenen çerçeve yasanın bir an önce beklentilere olumlu yanıt verecek şekilde çıkarılmasını sağlayalım, yolumuza daha güçlü şekilde ilerleyelim" ifadelerini kullanarak sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. İlter Yeşiltaş, sahadaki son durumu özetleyerek, "Bu açıklamalardan yola çıkarak çerçeve yasayla ilgili somut adımların artık önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor" diyerek sözlerini tamamladı.