Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken Terörsüz Türkiye mesajı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla adımlar atılmaya devam ederken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır" dedi. Kurtulmuş, "Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir" dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye olarak, İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz" sözlerini kullandı.