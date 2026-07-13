MASAK'tan FETÖ'nün finans ağına darbe! 84 bin analiz dosyası adli makamlara sunuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyası tamamlayarak, 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyasını tamamladı. Hazırlanan raporlar kapsamında 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında elde edilen bulgular adli makamlara iletilirken, örgütün finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

FETÖ'NÜN FİNANS YAPISINA YÖNELİK MÜCADELE 2013'TE BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemelere 7-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, FETÖ/PDY bağlantılı şirketlere kayyum atandı. Ayrıca örgütün finans sektöründeki önemli araçlarından Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

784 ŞİRKET TMSF YÖNETİMİNE GEÇTİ

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında örgütün yurt içindeki ekonomik varlıklarına yönelik kapsamlı adımlar atıldı.

Bu süreçte 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı.

Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira olan 784 şirket TMSF yönetimine geçti.

84 BİN 724 ANALİZ DOSYASI TAMAMLANDI

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Bu kapsamda 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu. Ayrıca 251 kişi hakkında yabancı ülkelerde bulunan mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.

Dondurulan mal varlığı 6 milyar 108 milyon 504 bin 489 lira, 2 milyon 507 bin 354 dolar, 287 bin 61 avro ve 106,77 gram altın olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda 875 gayrimenkul, 67 araç, bir yat ve 135 ticari sicil kaydı da yer aldı.

MASAK, 2025 yılı sonuna kadar FETÖ kapsamında 84 bin 724 analiz dosyasını tamamladı. Bu dosyalar kapsamında 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında hazırlanan analiz raporları adli makamlara sunuldu.

6 BİN 520 KİŞİ HAKKINDA İSTİHBARİ BİLGİ PAYLAŞILDI

MASAK, örgütle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla ortak çalışmalarını da sürdürdü.

2025 yılı içinde FETÖ kapsamında 6 bin 520 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımı yapıldı.

Ayrıca 583 gerçek ve tüzel kişiyle ilgili olarak yurt dışındaki muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi.

2 BİN 137 ŞÜPHELİ İŞLEM ASKIDA

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, aklama veya terörizmin finansmanı suçuyla bağlantılı olduğuna dair şüphe bulunan işlemleri 7 iş günü süreyle askıya alabiliyor.

Bu kapsamda 2025 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 2 bin 137 işlem hakkında askıya alma kararı verildi.