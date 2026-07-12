Başkan Erdoğan Kabine'yi Külliye'de topluyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından bir araya gelecek olan kabinede; NATO zirvesinden ekonomiye, terörle mücadeleden dış politikadaki sıcak gelişmelere kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılacak. A Haber Muhabiri Şener Çetin, kritik toplantı öncesi öne çıkan başlıkları aktardı.

Kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek (İHA)

NATO ZİRVESİ VE DİPLOMATİK TEMASLAR MASADA

Başkent Ankara'nın yoğun bir haftayı geride bıraktığını belirten A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Önemli bir zirveye ev sahipliği yaptık. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi ve sonrası yaklaşık dört gün boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yoğun bir mesai yürüttü. Yeni haftaya giriyoruz ve iki haftanın ardından Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında yeniden toplanacak. Önemli ve kritik başlıklar olacak." ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamındaki temasların önemine dikkat çeken Çetin, "Başkan Erdoğan zirve kapsamında özellikle Başkan Donald Trump olmak üzere birçok liderle görüşme yapmıştı. Bu görüşmelerde yeni anlaşmalar ve yeni iş birlikleri öne çıkmıştı. Diplomatik ilişkilerin teması oldukça yoğun sürmüştü. Kabine toplantısında bu yeni iş birlikleri şüphesiz masada olacak." sözlerini kaydetti.