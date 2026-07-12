Başkan Erdoğan Kabine'yi Külliye'de topluyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından toplanacak Kabine'de, NATO Zirvesi'nin sonuçları, Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği temaslar ve yeni iş birliği başlıkları değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD-İran ateşkesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son durum ele alınacak. Meclis'e sunulması beklenen yasal düzenleme de gündemde olacak. Ekonomi başlığında ise fahiş fiyatla mücadele kapsamında yürütülen denetimler ve atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. Detayları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.
Ankara'da yoğun geçen diplomatik trafiğin ardından gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.
KABİNENİN GÜNDEMİ YOĞUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından bir araya gelecek olan kabinede; NATO zirvesinden ekonomiye, terörle mücadeleden dış politikadaki sıcak gelişmelere kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılacak. A Haber Muhabiri Şener Çetin, kritik toplantı öncesi öne çıkan başlıkları aktardı.
NATO ZİRVESİ VE DİPLOMATİK TEMASLAR MASADA
Başkent Ankara'nın yoğun bir haftayı geride bıraktığını belirten A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Önemli bir zirveye ev sahipliği yaptık. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi ve sonrası yaklaşık dört gün boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yoğun bir mesai yürüttü. Yeni haftaya giriyoruz ve iki haftanın ardından Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında yeniden toplanacak. Önemli ve kritik başlıklar olacak." ifadelerini kullandı.
Zirve kapsamındaki temasların önemine dikkat çeken Çetin, "Başkan Erdoğan zirve kapsamında özellikle Başkan Donald Trump olmak üzere birçok liderle görüşme yapmıştı. Bu görüşmelerde yeni anlaşmalar ve yeni iş birlikleri öne çıkmıştı. Diplomatik ilişkilerin teması oldukça yoğun sürmüştü. Kabine toplantısında bu yeni iş birlikleri şüphesiz masada olacak." sözlerini kaydetti.
BÖLGESEL GERİLİMLER VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ
Dış politikadaki diğer sıcak maddelere değinen Şener Çetin, "Gözler bir yandan da Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. NATO zirvesi sırasında ABD ve İran arasındaki bozulan ateşkes söz konusuydu. Ateşkesin yeniden devamının sağlanması ve kalıcı barış için atılabilecek adımlar kabinede ele alınacak başlıklar arasında. Ayrıca kuzeyimizde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son notlar da kabine toplantısında yer alacak." şeklinde konuştu.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VE İÇ POLİTİKA
İç politika gündeminde terörle mücadelenin ilk sırada olduğunu vurgulayan Şener Çetin, "Terörsüz Türkiye başlığı öne çıkıyor. Bu noktada mesai uzun süredir devam ediyor. Yasal çerçeve hazırlandı ve hafta içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işlemlerin yapılacağını ifade etmişti. Süreci takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Çetin ayrıca belediyelere yönelik operasyonlara da değinerek, "CHP'li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar var. Başkentte Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon ve çok sayıdaki gözaltıya ilişkin de kabinede bir parantez açılacaktır." dedi.
EKONOMİ VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Toplantının bir diğer önemli maddesinin ekonomi olacağını belirten Şener Çetin, "Fahiş fiyatlara göz açtırılmadığını görüyoruz. Yürütülen soruşturmalar ve kesilen cezai işlemlerle birlikte fahiş fiyata geçit verilmeyeceği kabinenin önemli başlıklarından biri olacak. Yarınki toplantının ardından yeni bir yol haritası belirlenecek." sözleriyle konuşmasını tamamladı.