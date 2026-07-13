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Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde yapımına başlanan 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisin toplam LNG depolama kapasitesinin 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarılacağını açıkladı. Yeni yatırımın doğal gaz arz güvenliği ile enerji altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde yeni depolama tankının inşasına başlandığını duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla terminalin toplam depolama kapasitesi 415 bin metreküpe ulaşacak.

Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor - 1

Tekirdağ'da bulunan ve BOTAŞ tarafından işletilen Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle özellikle kış aylarında Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde kritik görev üstleniyor. Tesis, LNG'nin depolanması, yeniden gazlaştırılması ve ulusal iletim sistemine aktarılmasının yanı sıra kara tanker dolumu ile yeniden yükleme operasyonlarını da gerçekleştiriyor.

Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor - 2

160 BİN METREKÜPLÜK YENİ DEPOLAMA TANKI İNŞA EDİLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre BOTAŞ, Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne 160 bin metreküp kapasiteli dördüncü depolama tankını kazandırmak için çalışmalara başladı.

Yeni tankın devreye alınmasıyla tesisin mevcut 255 bin metreküplük LNG depolama kapasitesi 415 bin metreküpe yükselecek. Böylece terminal, artan doğal gaz talebine daha güçlü şekilde cevap verebilecek.

Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor - 3

TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 15'İNİ KARŞILIYOR

Yıllık ortalama 65 LNG gemisinin yanaştığı Marmaraereğlisi LNG Terminali, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılıyor.

Terminal; konvansiyonel LNG gemilerinin yanı sıra yüksek kapasiteli Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki gemilere de hizmet verebiliyor. Bu özelliği sayesinde Türkiye'nin LNG tedarikinde stratejik merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor - 4

BAYRAKTAR: "DOĞAL GAZ ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Marmaraereğlisi LNG Terminalimizde yapımına başladığımız 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisimizin toplam LNG depolama kapasitesini 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarıyoruz. Güçlü depolama altyapısı; güçlü arz güvenliği, daha fazla esneklik ve krizlere karşı daha dayanıklı bir enerji sistemi demektir. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını güvenle karşılayacak altyapıyı inşa ederken, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor - 5

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni LNG depolama tankının hizmete alınmasıyla birlikte Türkiye'nin doğal gaz depolama kabiliyeti artacak. Depolama kapasitesindeki yükseliş, özellikle yoğun tüketimin yaşandığı kış dönemlerinde arz güvenliğini güçlendirirken, farklı kaynaklardan LNG tedarikinde de sisteme daha fazla esneklik kazandıracak.

Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor - 6

MARMARAEREĞLİSİ LNG TERMİNALİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Marmaraereğlisi LNG Terminali'nin yeni kapasitesi ne olacak?

Yeni depolama tankının tamamlanmasının ardından terminalin toplam LNG depolama kapasitesi 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe yükselecek.

Yeni LNG depolama tankının kapasitesi ne kadar?

İnşasına başlanan dördüncü depolama tankı 160 bin metreküp kapasiteye sahip olacak.

Marmaraereğlisi LNG Terminali neden önemli?

Terminal, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor ve özellikle kış aylarında enerji arz güvenliği açısından kritik rol üstleniyor.

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