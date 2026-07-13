Terminal; konvansiyonel LNG gemilerinin yanı sıra yüksek kapasiteli Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki gemilere de hizmet verebiliyor. Bu özelliği sayesinde Türkiye'nin LNG tedarikinde stratejik merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

BAYRAKTAR: "DOĞAL GAZ ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Marmaraereğlisi LNG Terminalimizde yapımına başladığımız 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisimizin toplam LNG depolama kapasitesini 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarıyoruz. Güçlü depolama altyapısı; güçlü arz güvenliği, daha fazla esneklik ve krizlere karşı daha dayanıklı bir enerji sistemi demektir. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını güvenle karşılayacak altyapıyı inşa ederken, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."