Bakan Bayraktar açıkladı: Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi 415 bin metreküpe çıkarılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde yapımına başlanan 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisin toplam LNG depolama kapasitesinin 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarılacağını açıkladı. Yeni yatırımın doğal gaz arz güvenliği ile enerji altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde yeni depolama tankının inşasına başlandığını duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla terminalin toplam depolama kapasitesi 415 bin metreküpe ulaşacak.
Tekirdağ'da bulunan ve BOTAŞ tarafından işletilen Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle özellikle kış aylarında Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde kritik görev üstleniyor. Tesis, LNG'nin depolanması, yeniden gazlaştırılması ve ulusal iletim sistemine aktarılmasının yanı sıra kara tanker dolumu ile yeniden yükleme operasyonlarını da gerçekleştiriyor.
160 BİN METREKÜPLÜK YENİ DEPOLAMA TANKI İNŞA EDİLİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre BOTAŞ, Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne 160 bin metreküp kapasiteli dördüncü depolama tankını kazandırmak için çalışmalara başladı.
Yeni tankın devreye alınmasıyla tesisin mevcut 255 bin metreküplük LNG depolama kapasitesi 415 bin metreküpe yükselecek. Böylece terminal, artan doğal gaz talebine daha güçlü şekilde cevap verebilecek.