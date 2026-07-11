AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Kilis'te konuştu: Millet CHP'den umudunu kesmiş

"Amanos Tüneli'yle tam 90 kilometre sahil yoluna kısaltacağız ve inşallah Kilis'e liman getireceğiz ve Kilis'e denizi getireceğiz. Kilis'in hak ettiği yere gelmesi için çok değerli teşkilatımızla gece gündüz çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nda Kilis'imizin de hak ettiği yeri alması için daha fazla gayret sarf edeceğiz."

Yayman, partisinin Kilis İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kilis'in serhat şehir olduğunu ve her türlü hizmeti hak ettiğini söyledi.

"MİLLET CHP'DEN UMUDUNU KESMİŞ"

Yayman, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. NATO zirvesi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının sahnesi oldu. (CHP'yi kastederek) Dolayısıyla siz ne derseniz deyin biz sizin sözünüzden medet ummuyoruz. Biz sizin zaten tarihin yanlış tarafında durduğunuzu biliyoruz. Sizden umudumuzu kesmişiz zaten. Milletin de sizden umudu kesilmiş. Cumhurbaşkanı'mız hep söylüyor ya '25 yılda çok büyük hizmetler yaptık' ama maalesef ki yerli ve milli muhalefet oluşmadı. İşte bugün görüyorsunuz. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, 'parayı verdim' diyen CHP'li, 'parayı aldım' diyen CHP'li, itirafçı olan CHP'li, mahkemeye başvuran CHP'li. Bu sizin kendi iç işiniz. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk savaşlarının hiçbir yerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoktur."