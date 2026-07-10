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Yeditepe'de ayet yazılı pankartı açan öğrenci A Haber'de: "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü"

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Yeditepe'de ayet yazılı pankartı açan öğrenci A Haber'de: "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü"

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartı açan öğrenci Mustafa Malo, kamuoyunda tartışma yaratan olayın ardından ilk kez A Haber'e konuştu. YÖK'ün soruşturma başlattığı süreçte Malo, pankartı açma gerekçesini anlatırken, "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açmasıyla başlayan gerginlik, skandal görüntülere sahne oldu.

YEDİTEPE'DE AYET YAZILI PANKARTI AÇAN ÖĞRENCİ A HABER'DE

Bazı öğrencilerin ayeti gizlemek için adeta etten duvar ördüğü, bir öğretim üyesinin ise bu çirkinliğe "Yeditepe ruhu budur" diyerek alkış tuttuğu olayda, o pankartı taşıyan Mustafa Malo ilk kez A Haber'e konuştu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) soruşturma başlattığı skandalda, Malo'nun vakur duruşu ve verdiği ders gibi cevaplar Türkiye gündemine oturdu.

Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.trYeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.tr

MEZUNİYET TÖRENİNDE AYETE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Törende yaşananları ve o pankartı açma amacını anlatan Mustafa Malo, "Bir hukukçu ve bir hukuk mezunu olarak bir hukukçuya düşen en büyük ahlaki sorumluluğun doğruluk olması gerektiğini, ülkemizin ve hatta dünyanın bu doğruluğa son derece muhtaç olduğunu hissetmeye başladım. Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dostdoğru olması bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülüktür ve bir Müslüman olarak aynı zamanda bu sorumluluğu hissettim." sözleriyle niyetini ortaya koydu.

Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.trYeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.tr

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER, AKADEMİSYEN DESTEK VERDİ

Pankartın açılmasıyla birlikte salonda yükselen protestolara ve engelleme çabalarına değinen Malo, "Orada ilk müdahale geldiğinde şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim, fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim. Bunun üzerine alkışlar ve boykotlar, protestolarla karşılaşınca oradaki anlık krizdeki hal ve tavrımın Müslümanları ve İslam'ı temsil ettiğinin bilincinde olarak üzüntümü dışa vurmadım, aksine tebessümle karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

Malo ayrıca, tebessümünün karşı tarafı daha da rahatsız ettiğini belirterek, "Sanırım benden fevri veya duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler ama bir Müslümana yakışır şekilde orada tebessümle karşılık vermem gerektiğini düşünüyordum." şeklinde konuştu.

Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.trYeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.tr

SOL-SEKÜLER ZİHNİYETİN ÖNYARGISI

Üniversite yönetiminin ve bir grup öğrencinin sergilediği dışlayıcı tavrı eleştiren genç hukukçu, "Yeditepe Üniversitesi sol seküler bir sosyolojiye ve bu bağlamda bir yönetime sahip olduğu için, onlara belki bu Müslümanlara ve İslam'a karşı maruz kaldığım, şahit olduğum bu önyargılarının kırılmasına, belki kendilerinin bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef." diyerek yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.

"EN ÇOK BAŞÖRTÜLÜ ABLALARIMIN ALKIŞI CANIMI YAKTI"

Olayın en can yakıcı kısmının kendi değerlerine sahip çıkması beklenen kişilerden gelen tepki olduğunu vurgulayan Mustafa Malo, "Gelen tepkilerden ziyade beni en çok üzen hususu nakletmek isterim. Orada salondaki protesto alkışlarının, gözlerinin içine bakarken başörtülü ablalarımızın en çok alkışları benim canımı yaktı. Diğerlerinin protestosu beni pek üzmedi, aslında beklenebilir bir durumdu ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisinin destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü." sözleriyle vicdanları yaralayan o anları paylaştı.

Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.trYeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.tr

YÖK SKANDALA EL KOYDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mezuniyet törenine damga vuran bu tahammülsüzlük ve engelleme girişimi sonrası YÖK harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mustafa Malo ise A Haber aracılığıyla kendisine destek olan tüm Müslüman kardeşlerine teşekkür ederek, "Müslümanlığımdan bir kez daha onur duydum ve bir kez daha elhamdülillah iyi ki Müslümanım diye geçirdim içimden." ifadeleriyle duruşundan taviz vermeyeceğini bir kez daha kanıtladı.

Yeditepe Üniversitesinde pankart skandalıYeditepe Üniversitesinde pankart skandalı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE PANKART SKANDALI

Yeditepe'de ayet yazılı pankartı açan öğrenci A Haber'de: "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü" - 1

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