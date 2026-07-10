Yeditepe'de ayet yazılı pankartı açan öğrenci A Haber'de: "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü"

Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartı açan öğrenci - foto:ahaber.com.tr

SOL-SEKÜLER ZİHNİYETİN ÖNYARGISI

Üniversite yönetiminin ve bir grup öğrencinin sergilediği dışlayıcı tavrı eleştiren genç hukukçu, "Yeditepe Üniversitesi sol seküler bir sosyolojiye ve bu bağlamda bir yönetime sahip olduğu için, onlara belki bu Müslümanlara ve İslam'a karşı maruz kaldığım, şahit olduğum bu önyargılarının kırılmasına, belki kendilerinin bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef." diyerek yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.