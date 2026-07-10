Yeditepe'de ayet yazılı pankartı açan öğrenci A Haber'de: "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü"
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartı açan öğrenci Mustafa Malo, kamuoyunda tartışma yaratan olayın ardından ilk kez A Haber'e konuştu. YÖK'ün soruşturma başlattığı süreçte Malo, pankartı açma gerekçesini anlatırken, "Başörtülü ablalarımızın alkışı beni üzdü" dedi.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açmasıyla başlayan gerginlik, skandal görüntülere sahne oldu.
Bazı öğrencilerin ayeti gizlemek için adeta etten duvar ördüğü, bir öğretim üyesinin ise bu çirkinliğe "Yeditepe ruhu budur" diyerek alkış tuttuğu olayda, o pankartı taşıyan Mustafa Malo ilk kez A Haber'e konuştu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) soruşturma başlattığı skandalda, Malo'nun vakur duruşu ve verdiği ders gibi cevaplar Türkiye gündemine oturdu.
MEZUNİYET TÖRENİNDE AYETE TAHAMMÜLSÜZLÜK
Törende yaşananları ve o pankartı açma amacını anlatan Mustafa Malo, "Bir hukukçu ve bir hukuk mezunu olarak bir hukukçuya düşen en büyük ahlaki sorumluluğun doğruluk olması gerektiğini, ülkemizin ve hatta dünyanın bu doğruluğa son derece muhtaç olduğunu hissetmeye başladım. Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dostdoğru olması bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülüktür ve bir Müslüman olarak aynı zamanda bu sorumluluğu hissettim." sözleriyle niyetini ortaya koydu.
ETTEN DUVAR ÖRDÜLER, AKADEMİSYEN DESTEK VERDİ
Pankartın açılmasıyla birlikte salonda yükselen protestolara ve engelleme çabalarına değinen Malo, "Orada ilk müdahale geldiğinde şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim, fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim. Bunun üzerine alkışlar ve boykotlar, protestolarla karşılaşınca oradaki anlık krizdeki hal ve tavrımın Müslümanları ve İslam'ı temsil ettiğinin bilincinde olarak üzüntümü dışa vurmadım, aksine tebessümle karşılık verdim." ifadelerini kullandı.
Malo ayrıca, tebessümünün karşı tarafı daha da rahatsız ettiğini belirterek, "Sanırım benden fevri veya duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler ama bir Müslümana yakışır şekilde orada tebessümle karşılık vermem gerektiğini düşünüyordum." şeklinde konuştu.