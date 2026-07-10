SKANDAL BANKADA ORTAYA ÇIKTI İddialara göre olay, işçilerden birinin bankaya giderek BES hesabındaki birikimini bozdurmak istemesiyle gün yüzüne çıktı. Bankadaki inceleme sırasında ilgili işçi adına herhangi bir BES sözleşmesi bulunmadığı öğrenildi. Aynı durumun diğer 164 çalışan için de geçerli olduğu iddia edildi.

"SORUNU ÇÖZECEĞİZ" DENİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ İşçilerin durumu ilgili belediye birimlerine bildirmesi üzerine belediye yetkililerinin, "Kısa süre içerisinde halledeceğiz, çözeceğiz" ifadelerini kullandığı ve mağdur çalışanların bu şekilde oyalanmaya çalışıldığı iddia edildi.