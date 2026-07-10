CANLI YAYIN

CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok

İzmir'de CHP yönetimindeki Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çiğli Gıda şirketinde çalışan 165 işçinin maaşlarından yıllarca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında kesinti yapıldığı ancak çalışanlar adına BES sözleşmesi oluşturulmadığı iddia edildi. İddialar, bir işçinin bankaya giderek BES birikimini öğrenmek istemesiyle ortaya çıktı.

CHP'li Çiğli Belediyesi iştiraklerinden Çiğli Gıda'da çalışan 165 işçinin maaşından uzun yıllar boyunca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında kesinti yapıldığı, ancak çalışanlar adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlenmediği öne sürüldü.

CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok - 1

İddialara göre şirket bünyesinde görev yapan işçiler, 2026 yılı Şubat ayında şirketin mali sorunları nedeniyle belediye kadrosuna geçirildi.

CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok - 2

"ALACAĞIM YOKTUR" DİLEKÇESİ İMZALATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre belediye kadrosuna geçiş sürecinde işçilere, içerisinde "Alacağım yoktur" ifadesinin de bulunduğu istifa dilekçelerinin zorla imzalatıldığı iddia edildi.

Öte yandan belediye kadrosuna geçen 165 işçinin, Ocak ayına ait 60 bin liradan başlayan maaşlarının da henüz ödenmediği öne sürüldü.

CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok - 3

SKANDAL BANKADA ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre olay, işçilerden birinin bankaya giderek BES hesabındaki birikimini bozdurmak istemesiyle gün yüzüne çıktı.

Bankadaki inceleme sırasında ilgili işçi adına herhangi bir BES sözleşmesi bulunmadığı öğrenildi. Aynı durumun diğer 164 çalışan için de geçerli olduğu iddia edildi.

CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok - 4

"SORUNU ÇÖZECEĞİZ" DENİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İşçilerin durumu ilgili belediye birimlerine bildirmesi üzerine belediye yetkililerinin, "Kısa süre içerisinde halledeceğiz, çözeceğiz" ifadelerini kullandığı ve mağdur çalışanların bu şekilde oyalanmaya çalışıldığı iddia edildi.

CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok - 5

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Çiğli Belediyesi, yerel seçimlerin ardından 147 işçinin işten çıkarılması nedeniyle de gündeme gelmişti.

Ayrıca belediyede son iki yılda maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler, grevler, çöp toplama krizleri, torpilli işe alım ve ihale iddialarının da kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

CHPli Belediyeden vicdanları sızlatan karar!CHPli Belediyeden vicdanları sızlatan karar! CHP'Lİ BELEDİYE'DEN VİCDANLARI SIZLATAN KARAR!

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın