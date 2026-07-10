CHP’li belediyede 'BES' soygunu: İşçinin alın terine büyük tuzak! Maaşlardan kesildi ortada sözleşme yok
İzmir'de CHP yönetimindeki Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çiğli Gıda şirketinde çalışan 165 işçinin maaşlarından yıllarca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında kesinti yapıldığı ancak çalışanlar adına BES sözleşmesi oluşturulmadığı iddia edildi. İddialar, bir işçinin bankaya giderek BES birikimini öğrenmek istemesiyle ortaya çıktı.
CHP'li Çiğli Belediyesi iştiraklerinden Çiğli Gıda'da çalışan 165 işçinin maaşından uzun yıllar boyunca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında kesinti yapıldığı, ancak çalışanlar adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlenmediği öne sürüldü.
İddialara göre şirket bünyesinde görev yapan işçiler, 2026 yılı Şubat ayında şirketin mali sorunları nedeniyle belediye kadrosuna geçirildi.
"ALACAĞIM YOKTUR" DİLEKÇESİ İMZALATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Edinilen bilgilere göre belediye kadrosuna geçiş sürecinde işçilere, içerisinde "Alacağım yoktur" ifadesinin de bulunduğu istifa dilekçelerinin zorla imzalatıldığı iddia edildi.
Öte yandan belediye kadrosuna geçen 165 işçinin, Ocak ayına ait 60 bin liradan başlayan maaşlarının da henüz ödenmediği öne sürüldü.