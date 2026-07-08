FETÖ'cü hainler bombaladı ama kahramanları durduramadı: İşgal noktaları tek tek temizlendi

FETÖ'nün üniforma giymiş darbecileri, 15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçaklarıyla Özel Harekat Başkanlığı'nı hedef alarak 44 kahraman polisi şehit etti. Ağır saldırıya rağmen hayatta kalan kahramanlar, milletin desteğiyle darbecilerin ele geçirdiği noktaları tek tek geri aldı ve hain kalkışmanın başarısızlığa uğratılmasında kritik rol oynadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen hainlerin hedeflerinden biri Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı oldu. Bombalanan yerleşke ve etrafında 44 vatan evladı şehit düştü. İŞTE O KAHRAMANLAR EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA TECİMEN (51): Akademide öğrenci yetiştiriyordu, o gece göreve gitmek zorunda değildi ama koştu. Oğlu Ahmet, "Gitmeseydi daha çok üzülürdüm. Vatan için şehit oldu, Elhamdülillah" dedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ FİKRET METİN ÖZTÜRK (51): Doğu'daki kritik operasyonların kahramanlarındandı. Geçmişte müzakereci olarak 15 kişiyi intihardan vazgeçirmişti.

Doğu'daki kritik operasyonların kahramanlarındandı. Geçmişte müzakereci olarak 15 kişiyi intihardan vazgeçirmişti. BAŞKOMİSER ZEYNEP SAĞIR (38): Arkadaşlarına, "Elimde silahımla şehit olursam beni Cebeci Polis Şehitliği'ne defnedin" demişti. Vasiyeti yerine getirildi.

Arkadaşlarına, demişti. Vasiyeti yerine getirildi. POLİS MEMURU DEMET SEZEN (31): 3 yaşındaki oğlunu meslektaşı olan eşine emanet edip evden çıkarken, "Sen gelme, çocuğun yanında kal" dedi. İkinci bombada şehit düştü.

3 yaşındaki oğlunu meslektaşı olan eşine emanet edip evden çıkarken, dedi. İkinci bombada şehit düştü. KOMİSER YARDIMCISI CENNET YİĞİT (23): 10 aylık polisti ve bir ay sonra nişanlanacaktı. Merkeze varıp mühimmat almak için koşarken misket bombasıyla şehit edildi.

10 aylık polisti ve bir ay sonra nişanlanacaktı. Merkeze varıp mühimmat almak için koşarken misket bombasıyla şehit edildi. POLİS MEMURU BİROL YAVUZ (41): Cizre'de yaralanıp iyileştikten sonra yine göreve koşmuştu. Ailesine, "Ben şehit olursam ağlamayın, beni Erbaa'ya defnedin" diye vasiyet etmişti.

GÖREVE KOŞTULAR POLİS MEMURU EDİP ZENGİN (45): 20 yıl boyunca Güneydoğu'da çarpıştı. O gece izinliydi ancak iptali duyar duymaz merkeze koştu ve bombanın hedefi oldu. POLİS MEMURU GÜLŞAH GÜLER (24): Annesine, "Kızının adını tüm Kırıkhan duyacak" diyerek Özel Harekatçı olmuştu. Kendisini arayan yakınlarına telefondaki son sözü, "Beni meşgul etmeyin, saldırı var" oldu. TELSİZ KAYITLAR CANİLİĞİN BELGESİ Saldırı anında hainlerin telsiz konuşmaları, vatan evlatlarını nasıl acımasızca hedef aldıklarını gözler önüne serdi,. AHMET TOSUN: Nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı? PİLOT UĞUR UZUNOĞLU: Mutabık, 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Mutabık, 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor. AHMET TOSUN: Hareketli hedeflere atış serbest.

Hareketli hedeflere atış serbest. PİLOT UĞUR UZUNOĞLU: Filo, Aslan-3, nizamiyeye bir adet atış yapıldı, nizamiyeye.

Filo, Aslan-3, nizamiyeye bir adet atış yapıldı, nizamiyeye. MUSTAFA AZİMETLİ: Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı?

Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı? PİLOT UĞUR UZUNOĞLU: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı.

Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı. MUSTAFA AZİMETLİ: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.