FETÖ'cü hainler bombaladı ama kahramanları durduramadı: İşgal noktaları tek tek temizlendi
FETÖ'nün üniforma giymiş darbecileri, 15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçaklarıyla Özel Harekat Başkanlığı'nı hedef alarak 44 kahraman polisi şehit etti. Ağır saldırıya rağmen hayatta kalan kahramanlar, milletin desteğiyle darbecilerin ele geçirdiği noktaları tek tek geri aldı ve hain kalkışmanın başarısızlığa uğratılmasında kritik rol oynadı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen hainlerin hedeflerinden biri Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı oldu. Bombalanan yerleşke ve etrafında 44 vatan evladı şehit düştü.
İŞTE O KAHRAMANLAR
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EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA TECİMEN (51): Akademide öğrenci yetiştiriyordu, o gece göreve gitmek zorunda değildi ama koştu. Oğlu Ahmet, "Gitmeseydi daha çok üzülürdüm. Vatan için şehit oldu, Elhamdülillah" dedi.
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GÖREVE KOŞTULAR
POLİS MEMURU EDİP ZENGİN (45): 20 yıl boyunca Güneydoğu'da çarpıştı. O gece izinliydi ancak iptali duyar duymaz merkeze koştu ve bombanın hedefi oldu.
POLİS MEMURU GÜLŞAH GÜLER (24): Annesine, "Kızının adını tüm Kırıkhan duyacak" diyerek Özel Harekatçı olmuştu. Kendisini arayan yakınlarına telefondaki son sözü, "Beni meşgul etmeyin, saldırı var" oldu.
TELSİZ KAYITLAR CANİLİĞİN BELGESİ
Saldırı anında hainlerin telsiz konuşmaları, vatan evlatlarını nasıl acımasızca hedef aldıklarını gözler önüne serdi,.
- AHMET TOSUN: Nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?
- PİLOT UĞUR UZUNOĞLU: Mutabık, 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.
- AHMET TOSUN: Hareketli hedeflere atış serbest.
- PİLOT UĞUR UZUNOĞLU: Filo, Aslan-3, nizamiyeye bir adet atış yapıldı, nizamiyeye.
- MUSTAFA AZİMETLİ: Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı?
- PİLOT UĞUR UZUNOĞLU: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı.
- MUSTAFA AZİMETLİ: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI
Polisler, Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı darbecilerden temizlemek üzere nizamiyede toplanmıştı. Saatler 23.58'i gösterdiğinde, darbeci pilot Uğur Uzunoğlu nizamiyeye GBU-10 tipi akıllı bomba attı. Yangın yerine dönen harekat merkezinde 3 Başkan Yardımcısı, 5 Emniyet Müdürü ve 7 rütbeli personelin de aralarında bulunduğu 44 kahraman şehit oldu, 32 personel ise yaralandı.
Halit Turan / SABAH