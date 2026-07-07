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Erdoğan çiftinden NATO liderleri onuruna özel davet: Ankara'da tarihi aile fotoğrafı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erdoğan çiftinden NATO liderleri onuruna özel davet: Ankara'da tarihi aile fotoğrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

Erdoğan çiftinden NATO liderleri onuruna özel davet: Ankara'da tarihi aile fotoğrafı - 1

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

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