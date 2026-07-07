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Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi

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Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle tarihi anlara sahne oluyor. Zirve kapsamında Türkiye'nin gökyüzündeki gururu olan KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve AKSUNGUR gibi platformlar yabancı heyetlere tanıtılıyor. Türk mühendisliğinin ulaştığı devasa kapasite, müttefik ülkelerin temsilcileri tarafından hayranlıkla takip ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi de dünya vitrinine taşıyor.

Milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere HÜRJET, ANKA 3 ve AKSUNGUR, TUSAŞ tesislerinde yabancı heyetlerin beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin yerli ve milli savunma platformları, gelişmiş teknolojileri ve yüksek kabiliyetleriyle zirvenin en çok ilgi gören unsurları arasında yer alıyor.

MİLLİ HAVA ARAÇLARINDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

TUSAŞ TESİSLERİNDE TARİHİ GÜN

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen askeri ve diplomatik heyetlerin duraklarından biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesisleri oldu. Bölgedeki atmosferi ve yerli sistemleri yerinde inceleyen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Aslında Merve, yer gök Türk savunma sanayii ürünleriyle dolu desek yeridir. Biz şu anda TUSAŞ'tayız ve burada yerli ve milli ürünlerimizi görüyoruz. Gururlanmamak elde değil. Bugün dünya liderleri Ankara'da. Liderler ve bakanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona katılırken, yerli ve yabancı savunma sanayii firmalarının heyetleri ile temsilcileri de TUSAŞ'a geldi. Burada çok sayıda sistem sergileniyor. HÜRKUŞ ile başladık, biraz ileride HÜRJET'i görüyoruz. O kadar çok ürün var ki, tamamı yurt dışından gelen misafirlerin beğenisine sunuluyor. Onların da bu ürünleri beğendiklerinden yana hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi - 1

PİLOT EĞİTİMİNDE KRİTİK ROL: HÜRJET

Gelişmiş kabiliyetleriyle öne çıkan HÜRJET'in önemine değinen Damla Kuşkapan, "HÜRJET, yüksek performansı ve gelişmiş kabiliyetleri sayesinde 5'inci nesil savaş uçakları için pilot yetiştirilmesinde kritik bir rol üstleniyor. Aynı zamanda, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde yeni nesil savaş uçaklarına geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Süpersonik ileri jet eğitim uçağı olan HÜRJET, eski nesil eğitim uçaklarının yerini alacak. Bu yönüyle son derece önemli bir platform." dedi.

Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi - 2

TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ KAAN İÇİN YENİ TESTLER YOLDA

Milli Muharip Uçak KAAN'ın önünden değerlendirmelerde bulunan Damla Kuşkapan, "Türkiye'nin göz bebeği projelerinden biri olan KAAN, 21 Şubat 2024'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Yaklaşık 13 dakika süren bu tarihi ilk uçuşunda 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. Ardından 6 Mayıs 2024'te ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Şu anda TUSAŞ hangarlarında üç prototip bulunuyor. Bu yıl hem yerde hem de havada farklı test faaliyetlerine tanıklık edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Konuya ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamasını da hatırlatan Kuşkapan, "Haluk Görgün de bu yıl içerisinde KAAN'ın hem yerde hem de gökyüzünde kapsamlı test faaliyetlerini sürdüreceğini açıklamıştı." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi - 3

İNSANSIZ HAVACILIKTA YENİ DÖNEM: KIZILELMA VE ANKA-3

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya da değinen Damla Kuşkapan, "KIZILELMA, insansız havacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayan bir platform. Düşük görünürlük, yani radarda düşük iz bırakma kabiliyetine sahip. Bugün Savunma Sanayii Forumu'nda maketleri bile büyük ilgi gördü. Şu anda ise gerçek platformunu görüyoruz. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde NATO ülkelerinin de yakından takip edeceği önemli sistemlerden biri olacağını söyleyebiliriz. Üstün manevra kabiliyeti ve hava-hava muharebe yetenekleriyle öne çıkıyor." dedi.

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Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi - 4

"SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR"

Sergi alanındaki platformlara ilişkin bilgi vermeyi sürdüren Damla Kuşkapan, "AKINCI, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) sınıfında yer alıyor. Klasik İHA ve SİHA'ların çok ötesinde, doğrudan savaş uçaklarının yükünü hafifletmek amacıyla geliştirilen bir sistem. Yüksek faydalı yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. AKINCI'yı özel kılan en önemli özelliklerden biri de yaklaşık 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olması." dedi.

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AKSUNGUR'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kuşkapan, "Şekliyle de dikkat çeken platformlardan biri olan AKSUNGUR, TUSAŞ tarafından geliştirildi. Çift motorlu yapısıyla yüksek irtifa görevlerinde öne çıkan, en güvenilir platformlardan biri olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi - 5

SAVUNMA SANAYİİNDE TAM KADRO TANITIM

Damla Kuşkapan, TUSAŞ tesislerinde yalnızca hava platformlarının değil, Türkiye'nin savunma sanayiindeki geniş ürün yelpazesinin de sergilendiğini belirterek, "Burada yalnızca TUSAŞ ürünleri bulunmuyor. ROKETSAN, ASELSAN ve diğer savunma sanayii şirketlerinin geliştirdiği sistemler de sergileniyor. Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra Altay tankı da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Tüm bu yerli ve milli sistemleri ilerleyen yayınlarımızda ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi - 6

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