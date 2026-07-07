Türk savunma sanayisi NATO Zirvesi'nde görücüye çıktı! Milli hava araçlarından gövde gösterisi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi de dünya vitrinine taşıyor.

Milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere HÜRJET, ANKA 3 ve AKSUNGUR, TUSAŞ tesislerinde yabancı heyetlerin beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin yerli ve milli savunma platformları, gelişmiş teknolojileri ve yüksek kabiliyetleriyle zirvenin en çok ilgi gören unsurları arasında yer alıyor.

TUSAŞ TESİSLERİNDE TARİHİ GÜN

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen askeri ve diplomatik heyetlerin duraklarından biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesisleri oldu. Bölgedeki atmosferi ve yerli sistemleri yerinde inceleyen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Aslında Merve, yer gök Türk savunma sanayii ürünleriyle dolu desek yeridir. Biz şu anda TUSAŞ'tayız ve burada yerli ve milli ürünlerimizi görüyoruz. Gururlanmamak elde değil. Bugün dünya liderleri Ankara'da. Liderler ve bakanlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona katılırken, yerli ve yabancı savunma sanayii firmalarının heyetleri ile temsilcileri de TUSAŞ'a geldi. Burada çok sayıda sistem sergileniyor. HÜRKUŞ ile başladık, biraz ileride HÜRJET'i görüyoruz. O kadar çok ürün var ki, tamamı yurt dışından gelen misafirlerin beğenisine sunuluyor. Onların da bu ürünleri beğendiklerinden yana hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.