SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ



İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak. TRUMP'I ERDOĞAN KARŞILADI! İŞTE KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi iş birliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.

Trump "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Bu kapsamda görüşmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, KAAN uçakları için motor satışı(F-110) ve yeni savunma projeleri gündeme gelmesi öngörülüyor. BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ZİRVE ÖNCESİ YAN YANA ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz aylarda CAATSA konusunda yakın zamanda gelişmeler olacağı mesajını verdi, ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sürecin uzadığı değerlendiriliyor. Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmesiyle lider diplomasisi sayesinde bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da aşama kaydedilmesi bekleniyor.

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ



Trump ile Erdoğan görüşmelerinde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve ticari ilişkilerin önemli ter tutması bekleniyor. Bu kapsamda atılan adımlar değerlendirilecek ve atılabilecek adımların yol haritası çıkarılacak. Türkiye ile ABD arasında enerji işbirliği ve mobil reaktör projesinin de liderlerin ajandasında olduğu değerlendiriliyor. BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ



Geçtiğimiz aylarda Dünya gündeminin ilk sıralarında olan ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakerelerinin de iki liderin görüşmesinde konu başlıkları arasında olacağı kaydediliyor. Ankara her çatışmada olduğu gibi bu konuda da diplomasiye işaret ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde de 'İran ile sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkün' mesajını verdi.



Liderlerin gündeminde, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılma süreci de olacak. Trump'ın Ankara'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı El Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bölgede huzur, barış ve istikrarın temini için uluslararası hukuka her platformda işaret ediyor. İsrail'in yayılmacı politikaları ve bölgesel etkilerinin bu kapsamda görüşmede ele alınacak başlıklardan olması planlanıyor. Gazze'nin yeniden imarının da bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.