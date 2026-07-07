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ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet

Küresel diplomaside tarihi gün... ABD Başkanı Donald Trump, kritik NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider, karşılama töreninin ardından ayaküstü samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.

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ANKARA'DA SAMİMİ SOHBET

ABD Başkanı Trump'ı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşıladı. Karşılamada iki liderin samimi sohbeti dikkat çekti. İkili havalimanında bulunan konuk evine geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP'I KARŞILADI

İKİLİ O SAMİMİ ANLARDA NE KONUŞTU?

Turkuaz halının üzerinde yürüyen iki liderin samimi görüntüleri ve sohbeti dikkat çekti.
İşte iki lider arasında geçen o sohbet;
ABD Başkanı Donald Trump: "This is the first flight of this plane." (Bu, bu uçağın ilk uçuşu.)

ABD Başkanı Donald Trump: "...the first time." (...ilk defa.)

Başkan Erdoğan: Evet, evet biliyorum. Duydum.

ABD Başkanı Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Çevirmen (Başkan Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Başkan Erdoğan: "Katar'dan geldi."

Çevirmen (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Yeah, yeah... (Evet, evet biliyorum. Duydum.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Eight hundred million dollars." (Sekiz yüz milyon dolar.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Brand new." (Yepyeni.)

ABD Başkanı Donald Trump: (Çevirmene dönerek): "How are you? OK?" (Nasılsınız? İyi misiniz?)

Çevirmen: "Thank you." (Teşekkür ederim.)

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI
ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRUMP'A ÇİÇEK VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılarken Trump'a çiçek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 1

TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 2

GÖZLER İKİLİ GÖRÜŞMEDE

Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 3

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak.

TRUMP'I ERDOĞAN KARŞILADI! İŞTE KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER

NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi iş birliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 4

Trump "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" diyerek, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Bu kapsamda görüşmede Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, KAAN uçakları için motor satışı(F-110) ve yeni savunma projeleri gündeme gelmesi öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ZİRVE ÖNCESİ YAN YANA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz aylarda CAATSA konusunda yakın zamanda gelişmeler olacağı mesajını verdi, ancak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sürecin uzadığı değerlendiriliyor. Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmesiyle lider diplomasisi sayesinde bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da aşama kaydedilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 5

100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Trump ile Erdoğan görüşmelerinde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve ticari ilişkilerin önemli ter tutması bekleniyor. Bu kapsamda atılan adımlar değerlendirilecek ve atılabilecek adımların yol haritası çıkarılacak. Türkiye ile ABD arasında enerji işbirliği ve mobil reaktör projesinin de liderlerin ajandasında olduğu değerlendiriliyor.

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Geçtiğimiz aylarda Dünya gündeminin ilk sıralarında olan ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakerelerinin de iki liderin görüşmesinde konu başlıkları arasında olacağı kaydediliyor. Ankara her çatışmada olduğu gibi bu konuda da diplomasiye işaret ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Zirvesinde de 'İran ile sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkün' mesajını verdi.

Liderlerin gündeminde, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılma süreci de olacak. Trump'ın Ankara'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı El Şara ile de görüşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bölgede huzur, barış ve istikrarın temini için uluslararası hukuka her platformda işaret ediyor. İsrail'in yayılmacı politikaları ve bölgesel etkilerinin bu kapsamda görüşmede ele alınacak başlıklardan olması planlanıyor. Gazze'nin yeniden imarının da bu kapsamda değerlendirilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 6

10 KRİTİK MADDE MASADA

İki liderin görüşmesindeki konu başlıkları şöyle:

  • Savunma ve güvenlik işbirliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması.
  • 100 milyar dolarlık ticaret hedefi.
  • KAAN savaş uçağının motor projesi (F-110 temini).
  • ABD-İran Savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri.
  • Enerji işbirliği ve mobil reaktör projesi.
  • Suriye'deki gelişmeler ve bölgenin terörden arındırılması.
  • İsrail'in yayılmacı politikaları.
  • Gazze'nin yeniden imarı.
  • Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin adımlar.
  • FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi.

ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet - 7

TRUMP'IN PROGRAMI BELLİ OLDU! İLK DETAYLAR A HABER'DE

Zirve için başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, misafir devlet başkanlarını ağırlamak için özel olarak tasarlanan Togg limuzinler de ilk kez yollara çıktı. A Haber muhabiri Şener Çetin, zirve öncesi son hazırlıkları ve Trump'ın yoğun Ankara programını canlı yayında aktardı.

SAATLER NETLEŞTİ

NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programının detayları netleşti.

- Saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa geçilecek.
-15.15'te Erdoğan ile Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek. -19.05'te NATO programı kapsamında bir akşam yemeği tertip edilecek.

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