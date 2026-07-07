ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan karşılama İşte ikilinin arasındaki o samimi sohbet
Küresel diplomaside tarihi gün... ABD Başkanı Donald Trump, kritik NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. İki lider, karşılama töreninin ardından ayaküstü samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.
ANKARA'DA SAMİMİ SOHBET
ABD Başkanı Trump'ı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşıladı. Karşılamada iki liderin samimi sohbeti dikkat çekti. İkili havalimanında bulunan konuk evine geçti.
İKİLİ O SAMİMİ ANLARDA NE KONUŞTU?
Turkuaz halının üzerinde yürüyen iki liderin samimi görüntüleri ve sohbeti dikkat çekti.
İşte iki lider arasında geçen o sohbet;
ABD Başkanı Donald Trump: "This is the first flight of this plane." (Bu, bu uçağın ilk uçuşu.)
ABD Başkanı Donald Trump: "...the first time." (...ilk defa.)
Başkan Erdoğan: Evet, evet biliyorum. Duydum.
ABD Başkanı Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)
Çevirmen (Başkan Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."
Başkan Erdoğan: "Katar'dan geldi."
Çevirmen (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)
ABD Başkanı Donald Trump: "Yeah, yeah... (Evet, evet biliyorum. Duydum.)
ABD Başkanı Donald Trump: "Eight hundred million dollars." (Sekiz yüz milyon dolar.)
ABD Başkanı Donald Trump: "Brand new." (Yepyeni.)
ABD Başkanı Donald Trump: (Çevirmene dönerek): "How are you? OK?" (Nasılsınız? İyi misiniz?)
Çevirmen: "Thank you." (Teşekkür ederim.)
ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI
ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.
TRUMP'A ÇİÇEK VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılarken Trump'a çiçek verdi.
TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR
Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, küresel güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde alınacak kararlar nedeniyle de tarihi önem taşıyor.
GÖZLER İKİLİ GÖRÜŞMEDE
Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.