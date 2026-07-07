NATO Zirvesi'nde A Haber'e konuştular! Belçika ve Finlandiya Savunma Bakanları'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler | Estonya Başbakanı: Mükemmel savunma sanayiniz var

36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Belçika ve Finlandiya Savunma Bakanları, A Haber'de dikkat çeken mesajlar verdi. Belçika Savunma Bakanı Francken Türkiye ile yürütülen stratejik ortaklığın önemine vurgu yaparak, savunma sanayiinden teknolojiye kadar pek çok alanda Ankara ile iş birliğini derinleştirmek istediklerini ifade etti. Finlandiyalı bakan da Türkiye'nin üretim kapasitesine vurgu yaparak "Ülkenizin sanayi ve teknoloji alanındaki uzmanlığıyla çok daha fazla iş birliği yapmayı yakından arzu ediyoruz." dedi. Estonya Başbakanı Michal A Haber'e yaptığı açıklamada Türk savunma sanayisine övgüler yağdırdı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye ile savunma ve teknoloji alanındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak dikkat çekerek A Haber'de özel mesajlar verdi.

TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, "Bence birkaç ay önce 400'den fazla Belçikalı girişimciyle Türkiye'ye çok verimli bir ekonomik misyon gerçekleştirdik. Savunma konusunda da Türkiye ile iyi bir iş birliğimiz var. Ayrıca askeri olarak NATO içerisinde ve ikili olarak da iş birliklerimiz var." ifadelerini kullandı.

MEVKİDAŞINA VE TÜRK TEKNOLOJİSİNE ÖVGÜ

Theo Francken, "Mevkidaşım Bakana da büyük saygım var. Güçlü, güvenilir bir adam. Bence teknoloji, yenilik ve üretim alanında da iş birlikleri yapmalıyız." sözleriyle Türk savunma sanayiinin geldiği noktaya işaret etti.

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ SAVUNMA PROGRAMLARINDA OLMALI

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğindeki kritik rolüne değinen Theo Francken, "Bence Türkiye Avrupa Birliği'nin SAFEP programında yer almalı ve birlikte üretmeliyiz." şeklinde konuştu.

NATO YÖNETİM MERKEZLERİ VE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ

NATO karargahlarına ilişkin yatırımların sürdüğünü belirten Theo Francken, "Bence yönetim merkezi değişmemeli. Brüksel'de politik ve diplomatik bir yönetim merkezimiz var. Ayrıca Mons'ta askeri bir yönetim merkezimiz var. Belçika'da kalacaklar. Belçika'da bu binalar için yüksek yatırımlar yapıyoruz. Son birkaç yıldır yeni bir NATO yönetim merkezinin inşası için de yatırım yapıyoruz. Bu değişmeyecek. Değişen bir şey varsa o da ABD'nin kuvvetlerini Avrupa'dan çekmesidir. Bizim de bu boşlukları doldurmamız gerekecek. Bu boşlukları yeni NATO kuvvet modelleriyle doldurmalıyız." açıklamasında bulundu.

STRATEJİK ARAÇLARLA GÜÇLÜ SAVUNMA HATTI

Savunmadaki kapasite artışına değinen Theo Francken, "Çok amaçlı tanker nakliye uçağı, MQ-9B, ISR dronları ve F-16'larla bunu yapıyoruz. Yani Belçika öne çıkıyor ve boşlukları dolduruyor." dedi.

"ANKARA'DAKİ SICAK KARŞILAMA BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Türkiye'nin Belçika için bir öncelik olduğunu dile getiren Theo Francken, "Kesinlikle bence Türkiye bizim için öncelikli bir ülke. Güzel ülkeniz Türkiye ile çalışmak bir öncelik. Sizinle iyi ilişkilerimiz olması için çalışıyorum. Halkınızın misafirperverliği muazzam. Ankara'da her seferinde bizi bu kadar sıcak karşılamanız beni çok etkiledi." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.



"ANKARA'DA OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Zirve kapsamında başkentte temaslarını sürdüren Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, "Bu ülkeyi, sıcakkanlı insanlarını ve lezzetli yemeklerini çok seviyorum. Büyük toplantılar için gerçekten çok iyi imkânlar var. Ankara'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hakkanen, "Türkiye, güçlü bir ulusal savunmaya ve köklü bir kültüre sahip gelişmiş bir ülke. Bu açıdan birbirimize oldukça benziyoruz. Biz de ulusal güvenliği ve ulusal savunmayı son derece ciddiye alıyoruz." sözleriyle iki ülke arasındaki ortak güvenlik anlayışına dikkat çekti.



TÜRK SANAYİSİ VE TEKNOLOJİSİYLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye'nin üretim kapasitesine vurgu yapan Bakan Antti Hakkanen, "Türkiye'de gerçekten yüksek kapasiteli bir sanayi bulunuyor. Bu nedenle ülkenizin sanayi ve teknoloji alanındaki uzmanlığıyla çok daha fazla iş birliği yapmayı yakından arzu ediyoruz." dedi.

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Hakkanen, "Finlandiya ile Türkiye arasında hayata geçirilebilecek çok sayıda yeni iş birliği alanı olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin son derece yetkin bir sanayiye sahip olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



"TÜRK TEÇHİZATLARINA GÜVENİMİZ TAM"

Bölgesel tehditler ve savunma ihtiyaçları çerçevesinde Türk savunma sanayiini değerlendiren Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, "Örneğin Finlandiya'nın komşusu Rusya'yı düşündüğümüzde, tüm askeri teçhizatın gerçek bir savaş ortamında görev yapabilecek kapasitede olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu nedenle Türkiye'nin, Finlandiya gibi bir ülkenin savunmasına katkı sağlayabilecek yüksek kabiliyetli teçhizatlar ürettiğine güvenimiz tam." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ESTONYA BAŞBAKANI'NDAN ANKARA'DAN DÜNYAYA BİRLİK MESAJI

Estonya Başbakanı Kristen Michal, "En önemlisi bu tür bir birlikteliği sergilemektir. Çünkü NATO dünyadaki en güçlü müttefik ve öz savunma gücüdür. Ankara'dan her şeye birleşmiş olduğumuz ve birlikte çalıştığımız mesajı verilmelidir. Bu ilk önceliktir." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HARCAMALARI VE VERİLEN SÖZLER

Savunma bütçeleri ve müttefiklerin sorumluluklarına değinen Michal, "İkincisi ise Lahey'de başlattığımız sürecin Ankara'da da sonuçlandırılacağı ve savunma harcamalarımızı artıracağımıza dair verdiğimiz sözün yerine getirilmesidir. Bu nedenle herkesin aynısını yapması gerektiğini kabul ettik." sözleriyle sürecin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖZEL VURGU

Türkiye'nin savunma alanındaki tecrübesine ve başarısına hayranlığını gizlemeyen Kristen Michal, "Ayrıca Ukrayna'ya destek vermek ve savunma sanayisi konusu da önemli. Örneğin Türkiye'nin mükemmel bir savunma sanayisi var. Ancak bu Avrupa'da da geliştirilmeli. İşte bunlar en önemli konular." şeklinde konuşarak Türk savunma sanayisinin başarısını tescilledi.