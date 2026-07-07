NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı
NATO Liderler Resepsiyonu'nda dikkat çeken anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri tek tek karşılarken, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ayaküstü gerçekleştirdiği samimi sohbet objektiflere yansıdı. Beştepe'ye giriş yapan Trump'ın mehteran gösterisini beğeni işaretiyle selamlaması da resepsiyonun öne çıkan anlarından biri oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri tek tek karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın resepsiyon öncesindeki ayaküstü sohbeti kameralara yansıdı.
TRUMP MEHTER MARŞI İLE KARŞILANDI
Beştepe'de mehteran gösterisiyle karşılanan Trump'ın beğeni işareti yapması ise resepsiyonun dikkat çeken anlarından biri oldu.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.