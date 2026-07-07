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NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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NATO Liderler Resepsiyonu'nda dikkat çeken anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri tek tek karşılarken, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ayaküstü gerçekleştirdiği samimi sohbet objektiflere yansıdı. Beştepe'ye giriş yapan Trump'ın mehteran gösterisini beğeni işaretiyle selamlaması da resepsiyonun öne çıkan anlarından biri oldu.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderleri tek tek karşıladı.

NATO RESEPSİYONUNDA MEHTERANLI KARŞILAMA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın resepsiyon öncesindeki ayaküstü sohbeti kameralara yansıdı.

Ahaber
NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 3

TRUMP MEHTER MARŞI İLE KARŞILANDI

Beştepe'de mehteran gösterisiyle karşılanan Trump'ın beğeni işareti yapması ise resepsiyonun dikkat çeken anlarından biri oldu.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 4

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 5
NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 6

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve eşi Suzanne Innes-Stubb'u karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 7

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 8

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 9

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 10

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi Mareva-Grabowski'yi karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 11
NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 12

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 13

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausėdiene'yi karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 14

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 15

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 16

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ı karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 17

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Estonya Başbakanı Kristen Michal'ı karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 18

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Kanada Başbakanı Mark Carney, eşi Diana Fox Carney'i karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 19

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve eşi Urska Bacovnik Jansa'yı karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 20

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Karadağ Başbakanı Milojko Spaji ve eşi Milena Tošić Spajić'i karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 21

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Nicușor Dan ve eşi Mirabela Gradinaru'yu karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 22

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Hollanda Başbakanı Rob Jetten'i karşıladı.

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 23

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama'yı karşıladı. (

NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 24
NATO resepsiyonunda samimi anlar! Başkan Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti | Erdoğan çifti liderleri tek tek karşıladı 25