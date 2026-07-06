Seferihisar Belediye Başkan Vekili belli oldu

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında; aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran'da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile 25 şüpheli, gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Yetişkin, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.