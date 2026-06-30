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Tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin görevden uzaklaştırıldı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklu olan CHP'li İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca, İzmir'in Seferihisar ilçesi Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yetişkin'in, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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SORUŞTURMA
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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