Aday sürücülere yeni kurallar: Hangi ihlaller ehliyet iptaline yol açacak?

161 BİNDEN FAZLA ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Kanun teklifine yönelik etki analizine göre 2017 yılından 17 Haziran 2026'ya kadar toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. En fazla iptal nedeni ise alkollü, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı oldu.

Bu kapsamda 123 bin 72 aday sürücünün ehliyeti bu gerekçeyle iptal edilirken, yalnızca geçen yıl 31 bin 978 aday sürücünün belgesi iptal edildi. Bu rakam uygulamanın başladığı tarihten bu yana en yüksek yıllık sayı olarak kayıtlara geçti.