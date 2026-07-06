Aday sürücülere yeni kurallar: Hangi ihlaller ehliyet iptaline yol açacak?
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 30 maddelik kanun teklifinde aday sürücüleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler yer aldı. Teklife göre drift yapan, makas atan veya ağır trafik ihlallerinde bulunan aday sürücülerin ehliyeti doğrudan iptal edilecek. Belgesi iptal edilenler ise yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçmek zorunda kalacak.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 30 maddelik kanun teklifinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler yer aldı. Teklife göre aday sürücüler için ağır trafik ihlallerinde uygulanacak yaptırımlar sıkılaştırılırken, bazı ihlallerde ehliyet doğrudan iptal edilecek.
ADAY SÜRÜCÜLER İÇİN KURALLAR SIKIŞIYOR
Teklife göre ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü statüsünde olacak.
Bu süreçte trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ihlallerde ehliyet doğrudan iptal edilecek.
EHLİYETİN İPTAL EDİLECEĞİ KRİTİK İHLALLER
Kanun teklifine göre aday sürücülerin;
- Drift yapması,
- Makas atması,
- 75 ceza puanını aşması,
- Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığının tespit edilmesi,
- Ölümlü kazaya sebebiyet vermesi,
- Kırmızı ışık ihlali yapması,
- Hız sınırını aşması,
- Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı, emniyet kemeri ve diğer koruyucu sistemlerle ilgili kuralları üç kez ihlal etmesi
halinde sürücü belgeleri iptal edilecek.
Daha önce yönetmelikle uygulanan bazı yaptırımlar da kanun kapsamına alınacak. Mevcut sistemde drift yapan ve makas atan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınıyor. Araçları aynı süre boyunca trafikten men edilirken, sürücülere ayrıca idari para cezası uygulanıyor.
EHLİYETİNİ KAYBEDENLER SÜRECE SIFIRDAN BAŞLAYACAK
Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler yeniden direksiyon başına geçebilmek için süreci baştan tamamlamak zorunda kalacak.
Buna göre yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak adaylar, teorik ve direksiyon eğitimlerini tamamlayacak, yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeniden sürücü sertifikası almaya hak kazanacak.
Ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülük yapmasına engel bir durum bulunmadığını belgelemeleri, varsa idari para cezalarını ödemeleri ve geçici geri alma ya da bekleme sürelerini tamamlamaları gerekecek.
DÜZENLEME AYM KARARI SONRASI HAZIRLANDI
Kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesi'nin aday sürücülük sistemine dair yaptırımların yönetmelikle değil kanunla düzenlenmesi gerektiği yönündeki iptal kararının ardından ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda daha önce yönetmelikle uygulanan aday sürücülük sistemi ve buna bağlı yaptırımlar Karayolları Trafik Kanunu kapsamına alınarak yasal güvenceye kavuşturulacak. Düzenlemeyle hem hukuki altyapının güçlendirilmesi hem de trafik güvenliğinde caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.