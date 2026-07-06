NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde 10 adet Togg T10X limuzin kullanılacak. Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip araçlarda Türk bayrağı animasyonu ve İstiklal Marşı gibi özel detaylar da yer alıyor. Öte yandan zirve sürecinde Başkan Erdoğan'ın da Togg'un direksiyonuna geçmesi bekleniyor.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

10 ADET TOGG SAHNEDE Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ulaşım hizmetlerinde 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli görev alacak. NATO KONUKLARI TOGG'UN LİMUZİN VERSİYONUNA BİNECEK

Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

PROTOKOLÜ TAŞIYACAK Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.