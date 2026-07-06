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NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde 10 adet Togg T10X limuzin kullanılacak. Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip araçlarda Türk bayrağı animasyonu ve İstiklal Marşı gibi özel detaylar da yer alıyor. Öte yandan zirve sürecinde Başkan Erdoğan'ın da Togg'un direksiyonuna geçmesi bekleniyor.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 1

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 2

10 ADET TOGG SAHNEDE

Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ulaşım hizmetlerinde 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli görev alacak.

NATO KONUKLARI TOGG'UN LİMUZİN VERSİYONUNA BİNECEK
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NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 3

Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 4

PROTOKOLÜ TAŞIYACAK

Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 5

BAŞKAN ERDOĞAN DA DİREKSİYONA GEÇECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre azami hızla hizmet verecek. Araçlar şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 6

EKRANDA TÜRK BAYRAĞI
Öte yandan, araçlarda, Türk bayrağından ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak tasarlanan renkler tercih edildi. Dijital gösterge ekranında dalgalanan Türk bayrağı animasyonu yer alırken, araca binildiğinde yolcuları radyoda çalan İstiklal Marşı karşılayacak.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 7

Protokol ve basın mensuplarının ulaşımı için hazırlanan araçlar hakkında bilgi veren A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Togg'un T10X modelinin limuzin versiyonu olan bu araçlardan tam 10 adet hazırlandı. Rengi ise ay yıldızlı bayrağımızdan ilham alınarak tasarlandı" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor 8

Aracın içine girerek donanımları da gösteren Çetin, "Aracın ön kısmında 41 inçten oluşan dev bir ekran bulunuyor ve özel misafirler araca bindiğinde ekranı kaplayan Türk bayrağıyla karşılanıyor" sözleriyle milli gururumuzun teknolojik detaylarını paylaştı.

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