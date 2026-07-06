NATO Zirvesi'nde liderler Togg'a emanet! Başkan Erdoğan'ın da direksiyona geçmesi bekleniyor
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde 10 adet Togg T10X limuzin kullanılacak. Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. Şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip araçlarda Türk bayrağı animasyonu ve İstiklal Marşı gibi özel detaylar da yer alıyor. Öte yandan zirve sürecinde Başkan Erdoğan'ın da Togg'un direksiyonuna geçmesi bekleniyor.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.
10 ADET TOGG SAHNEDE
Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ulaşım hizmetlerinde 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli görev alacak.
Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.
PROTOKOLÜ TAŞIYACAK
Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek.
BAŞKAN ERDOĞAN DA DİREKSİYONA GEÇECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor. Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre azami hızla hizmet verecek. Araçlar şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip.