Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BELEDİYE BAŞKANI YETİŞKİN TUTUKLANDI

Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

OPERASYONDA ÜÇÜNCÜ DALGA

Geçtiğimiz hafta başlatılan geniş kapsamlı incelemelerin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Sabahın en sıcak gelişmesiydi bu, Seferihisar Belediyesi'ne geçen hafta operasyon yapılmıştı, bu üçüncü dalga operasyondu" ifadelerini kullandı. Operasyonun sadece Seferihisar ile sınırlı kalmadığını belirten Ayçe, "Bu süreçte Balçova Belediyesi'ne de operasyon yapılmıştı ve Balçova Belediye Başkanı adli kontrolle, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı" sözleriyle sürecin geçmişini hatırlattı.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. (Foto: DHA)





ADLİYEDE SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜREN SORGU

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu kalabalık grubun ifade süreci gece boyu devam etti. Muhabir Sefer Ayçe, "Dün Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 kişinin adliye süreci başladı, emniyetteki sorguları bitti ve adliyeye sevk edildiler" şeklinde konuştu. Adliyeden gelen nihai kararı ise Ayçe, "Sabahın ilk ışıklarında gelen haberde İsmail Yetişkin ve aralarında bulunan 11 kişi tutuklandı" cümleleriyle kamuoyuna duyurdu.

SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.