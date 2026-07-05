İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret ve saldırı görüntüleri büyük tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret ve saldırı görüntülerinin ardından soruşturma başlatıldı.

PLAJDA BAŞÖRTÜLÜ ANNE VE KIZINA SÖZLÜ SALDIRI

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi.

İddiaya göre A.A. ile İpek Akıncı arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akıncı'nın başörtülü anne ve kızına hakaret ettiği öne sürüldü.

"ANNE NEREYE GİDİYORSUN?"

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kadın, saldırı anlarını saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde İpek Akıncı'nın anne ve kıza yönelik "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, ardından plaj sandalyesini yere fırlattığı görüldü.

Yaşananlar nedeniyle eşyalarını toplayıp gitmek isteyen annesini durduran genç kadın ise, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek plajdan ayrılmadı.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 122/1-b maddesinde düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında işlem yapıldı.

ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İpek Akıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İpek Akıncı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.