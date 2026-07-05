Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu yaz bitmeden rapor süreci tamamlanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, himayelerinde, Şırnak'taki Cudi Dağı Sefine bölgesinde düzenlenen "Hazreti Nuh'u Anma Merasimi" ndeki konuşmasına, "Doğu'nun ve Batı'nın sahibi, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ve bütün insanların Rabb'i olan, arşın ve kürsünün, kainatın ve mükevvenatın maliki olan yüce Allah'ın kulları, aziz Müslümanlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyerek başladı.

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Şehr-i Nuh olan Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Hazreti Nuh'un kıssasının dersler çıkaracak en önemli kıssalardan olduğunu söyledi.

Hazreti Nuh'un burada karaya oturan gemisinin sadece fiziki bir gemiden ibaret olmadığını, bir kurtuluş nişanesi ve kurtuluş adresi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hazreti Nuh'un Gemisi'ne binenler, sadece tufandan değil, aynı zamanda tuğyandan da yani Rabb'e karşı isyandan da kurtulmuş olan insanlardır. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un kıssasının içerisinde öğrettiklerini anlayarak, özümseyerek ve o yolda ilerleyerek Allah'ın izniyle her türlü zorluklardan, her türlü meşakkatten uzaklaşacağız." şeklinde konuştu.

Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed'in getirdiği risalete onları görmeden inandıklarını belirten Kurtulmuş, "Ne mutlu sizlere ki Hazreti Nuh'un ayak izlerinin olduğu, onun Rabb'ine yakardığı bir beldede, onun izini sürerek, onun getirdiği inanca sahip olarak yaşıyorsunuz. Allah bu topraklara kıyamete kadar Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hz. Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Muhammed'in izinden yürüyen nice insanların gelmesini ve burada yaşamalarını nasip etsin." diye konuştu.

Kurtulmuş, Şırnaklı ve Cizrelilerin bu güzel beldeye hep beraber sahip çıktıklarını dile getirerek, Hazreti Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen bölgeye yürüyerek giden insanların olduğunu görmekten de memnuniyeti duyduğunu belirtti.

Herkesin dualarının kabul olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, bütün peygamberlerin öğretilerinin başında gelenin, "vahdet" olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazreti Nuh'un Gemisi'nden de fevkalade önemli mottolar elde ettik. Orada da sabrı, hikmeti, dayanışmayı, kurtuluşu, yeniden dirilmeyi öğrendik. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, 'Ey inananlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın, hep beraber Allah'ın kulları olarak Allah'ın ipine sarılın.' Allah'ın ipine sarılmak hiç şüphesiz mecazi bir anlamdır. Hakka, hakikate sarılmak demektir. İnsafa, vicdana, adalete, merhamete, insanlığa sarılmak demektir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, yanındaki kardeşini, etnik kökeni ne olursa olsun, ailesi, soyu sopu ne olursa olsun, anasının dili ne olursa olsun Allah'ın kulu ve Müslüman kardeşi olarak kabul etmektir, her bir Müslüman kardeşini en az kendisi kadar aziz olarak bilmektir. Allah'ın ipine inşallah hep beraber sımsıkı sarılacağız, kardeşliğe sarılacağız, birliğe, beraberliğe sarılacağız. Çünkü bu ülkede yaşayan milletimizin 86 milyon tamamının birbirinden ayrısı gayrısı yoktur. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir, kaderimiz birdir, bugünümüz de birdir. Bizi bizden ayıracak hiçbir şey yoktur. Örfümüz, adetimiz, kullandığımız kelimeler, cümlelerimiz, yasımız, düğünümüz, halayımız birdir. Bu kadar çok birliğin içerisinde vahdetle, birlik içerisinde Allah'ın ipine, kardeşliğe sarılarak çok daha güçlü olacağız."