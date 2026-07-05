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NATO Zirvesi için geri sayım! Trump'ın konvoyu Ankara'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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NATO Zirvesi için geri sayım! Trump'ın konvoyu Ankara'da

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 dünya liderinin katılacağı tarihi zirve öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı zırhlı araç konvoyu ile özel helikopterine ait ekipmanlar dev askeri nakliye uçağıyla Ankara'ya ulaştırıldı.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

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Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kargo uçağı ile Ankara'ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

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