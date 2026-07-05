NATO Ankara Zirvesi tarihe geçecek! En kapsamlı zirve için geri sayım

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

EN KRİTİK ZİRVELERDEN BİRİ: ANKARA



"NATO 3.0" olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.