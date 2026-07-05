NATO Ankara Zirvesi tarihe geçecek! En kapsamlı zirve için geri sayım
Türkiye, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanıyor. İttifakın yeni stratejik vizyonunun ele alınacağı Ankara Zirvesi, NATO tarihinin en kritik ve en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin basın mensubu zirveyi takip etmek için akredite olurken, güvenlik için 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli ile 639 siber güvenlik görevlisi sahada olacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
EN KRİTİK ZİRVELERDEN BİRİ: ANKARA
"NATO 3.0" olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
EN YÜKSEK KATILIMLI ZİRVE OLMASI BEKLENİYOR: 32 DEVLET BAŞKANI
Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak. Ankara Zirvesi'nin, lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.
YAKLAŞIK 3 BİN ULUSLARARASI BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU
Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. Böylece Ankara Zirvesi, NATO zirveleri arasında bugüne kadar en fazla uluslararası basın mensubunun görev yapacağı organizasyon olarak kayıtlara geçecek.
Uluslararası Medya Merkezi ise toplam 141 milyon 700 bin bilgi kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi konumundaki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde oluşturuldu.
Uluslararası basın mensuplarının konaklaması için Ankara'da 7 otel planlanırken, ulaşımları 45 otobüsle sağlanacak.
Medya merkezinde yaklaşık 1.800 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, televizyon stüdyoları, basın mikserleri, yönlendirme sistemleri, 40 montaj odası ile IPTV yayın ve duyuru ekranlarının da yer aldığı kapsamlı teknik altyapı hazırlandı. Sağlanan bu imkânların, NATO zirveleri tarihinde medya mensupları için oluşturulan en geniş kapsamlı çalışma ortamı olduğu ifade ediliyor.
850 KİŞİLİK İLETİŞİM EKİBİ GÖREV YAPACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, zirve süresince ana etkinlik alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında ise 350 olmak üzere toplam 850 personelle görev yapacak.
Yayıncı kuruluş TRT de İletişim Başkanlığının koordinasyonunda zirvenin uluslararası yayın organizasyonunu üstlenecek. TRT, 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Bu organizasyonun da NATO zirveleri arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı yayıncılık faaliyeti olması bekleniyor.