"Türkiye’ye ihtiyaç duyacağız!" Kritik NATO zirvesi öncesi çarpıcı mesaj

"Benim için NATO 3.0 birkaç anlama geliyor. Öncelikle savaş başladığı anda hızla harekete geçebileceğimizi gösterecek dayanıklı toplumlara ve dirençli savunma sanayilerine sahip olmamız gerekiyor. Caydırıcılık sağlamalıyız; ancak caydırıcı olabilmek için bunu destekleyecek sanayiye ve topluma da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla dirençli toplumlar ve dirençli sanayi temel unsurlardır."

"İkinci olarak, yüzde 3,5'lik taahhüdü gerçekten hayata geçirebileceğimizi göstermeliyiz. Ancak bunu sadece yüksek maliyetli ve ileri teknoloji sistemlerle değil, düşük maliyetli kabiliyetlerle de yapmalıyız. Bu nedenle benim için NATO 3.0; dirençli toplum, dirençli sanayi ve yalnızca çok pahalı sistemler değil, düşük maliyetli hafif insansız hava araçları (İHA) ile düşük maliyetli önleyici sistemlere de yatırım yapılması anlamına geliyor."

"ABD KABİLİYETLERİNİ GERİ ÇEKERKEN TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYACAĞIZ" Eichelsheim, bu noktada Türkiye'nin önemine atıfta bulunarak, şunları kaydetti: "Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da İttifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortaklarıyla birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir. Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip."

"ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken, bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek. Burada da Türkiye'nin yalnızca kendi bölgesinde değil, NATO'nun diğer bölgelerinde de bu rolü üstlenmeye çok istekli olduğunu gördüm. Türkiye bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı ve bundan sonra bu rolü daha da önemli hale gelecek."

Ankara'daki ikili temaslarının verimli geçtiğini dile getiren Eichelsheim, Türkiye ile ortak tatbikatların sayısını artırmak, Ukrayna'dan elde edilen dersler konusunda bilgi paylaşımını geliştirmek, orduları geleceğin savaşlarına daha hazır hale getirmek için birlikte çalışmak, savunma akademilerinin imkanlarından karşılıklı olarak daha fazla yararlanmak ve böylece birlikte çalışabilirlik seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.