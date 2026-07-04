Dünya siyasetine yön veren kritik koltuk: Tarihten bugüne NATO genel sekreterleri
NATO'nun en üst düzey sivil makamı olan Genel Sekreterlik, ittifakın karar alma süreçlerinde kritik rol üstleniyor. İlk genel sekreter Hastings Ismay'den 1 Ekim 2024'te göreve başlayan Mark Rutte'ye kadar görev yapan isimler; Soğuk Savaş'tan 11 Eylül'e, Ukrayna krizinden günümüz güvenlik politikalarına uzanan birçok tarihi döneme tanıklık etti.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve bugün dünyanın en büyük askeri ittifakı haline gelen NATO, sadece bir savunma örgütü değil, küresel siyasetin de merkez üssü konumunda bulunuyor. İttifakın en üst düzey sivil makamı olan Genel Sekreterlik ise, müttefikler arasında uzlaşıyı sağlayan, ortak politikaları yöneten ve koordinasyonu elinde tutan "kilit" pozisyon olarak dikkat çekiyor. İngiliz Hastings Ismay'den görevi yeni devralan Mark Rutte'ye kadar, dünya tarihinin en zorlu dönemlerinde dümene geçen o isimlerin hikayesini A Haber ekibi sizler için derledi.
NATO'NUN SİVİL ZİRVESİ: GENEL SEKRETERLİK NEDİR?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kurulduğu günden bu yana dünya siyasi tarihinin en etkili güvenlik örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor. İttifakın en üst düzey sivil makamı olan NATO Genel Sekreterliği, sanılanın aksine doğrudan bir askeri komutanlık yetkisi vermiyor. Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre analistler, "Genel sekreter, toplantılara başkanlık ediyor, üye ülkeler arasında uzlaşı ve koordinasyonu sağlıyor ve ittifakın ortak politikalarının uygulanmasını titizlikle takip ediyor" ifadelerini kullandı.
İLK ADIM: ISMAY VE SOĞUK SAVAŞ DİPLOMASİSİ
NATO'nun temellerinin atıldığı yıllarda direksiyona geçen ilk isim bir İngiliz oldu. NATO'nun ilk genel sekreteri Hastings Ismay, "13 Mart 1952 tarihinde bu göreve atandım ve tam 5 yıl boyunca ittifakın inşası için çalıştım" sözleriyle aktarılan bir tarihsel süreci başlattı. Mayıs 1957'de emekli olan Ismay, 1965 yılında hayata gözlerini yumdu.
Ismay'den sonra koltuğu devralan Belçikalı Paul-Henri Spaak, 20. yüzyılın en etkili siyasetçilerinden biri olarak tarihe geçti. 1957-1961 yılları arasında görev yapan Spaak hakkında uzmanlar, "Soğuk Savaş'ın en kritik yıllarında ittifakın siyasi koordinasyonunu güçlendirmeye çalıştı, bugün mirası Avrupa entegrasyonu ve Atlantik iş birliği ile öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.
HOLLANDA DAMGASI VE UZUN SOLUKLU LİDERLİKLER
NATO tarihinde Hollandalı diplomatların ağırlığı her dönem hissedildi. 1961 yılında göreve gelen Dirk Stikker, "Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki güvenlik ortaklığının sürdürülmesinde diplomatik bir köprü görevi gördüm" ifadelerini kullandığı 3 yıllık görev süresinin ardından yerini İtalyan Manlio Brosio'ya bıraktı. Brosio, ittifakı sadece askeri bir yapı olmaktan çıkarıp siyasi bir istişare platformuna dönüştürmek için 7 yıl boyunca ter döktü.
Ancak NATO tarihinin en büyük rekoru yine bir Hollandalıya ait. 1971 yılında göreve gelen Joseph Luns, tam 13 yıl boyunca koltukta kalarak "NATO tarihinin en uzun süre görev yapan genel sekreteri" unvanını eline aldı. Luns'tan sonra 1984'te göreve gelen İngiliz Peter Carrington ise sakin müzakere tarzıyla ittifakı yönetti.