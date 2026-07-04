Dünya siyasetine yön veren kritik koltuk: Tarihten bugüne NATO genel sekreterleri

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve bugün dünyanın en büyük askeri ittifakı haline gelen NATO, sadece bir savunma örgütü değil, küresel siyasetin de merkez üssü konumunda bulunuyor. İttifakın en üst düzey sivil makamı olan Genel Sekreterlik ise, müttefikler arasında uzlaşıyı sağlayan, ortak politikaları yöneten ve koordinasyonu elinde tutan "kilit" pozisyon olarak dikkat çekiyor. İngiliz Hastings Ismay'den görevi yeni devralan Mark Rutte'ye kadar, dünya tarihinin en zorlu dönemlerinde dümene geçen o isimlerin hikayesini A Haber ekibi sizler için derledi.

NATO'NUN SİVİL ZİRVESİ: GENEL SEKRETERLİK NEDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kurulduğu günden bu yana dünya siyasi tarihinin en etkili güvenlik örgütlerinden biri olarak kabul ediliyor. İttifakın en üst düzey sivil makamı olan NATO Genel Sekreterliği, sanılanın aksine doğrudan bir askeri komutanlık yetkisi vermiyor. Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre analistler, "Genel sekreter, toplantılara başkanlık ediyor, üye ülkeler arasında uzlaşı ve koordinasyonu sağlıyor ve ittifakın ortak politikalarının uygulanmasını titizlikle takip ediyor" ifadelerini kullandı.