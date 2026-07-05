28 Şubat zihniyeti bu kez İzmir'de! Plajda başörtülü anne ve kızına saldıran şüpheli İpek Akıncı hakkında tutuklama talebi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret ve saldırı görüntüleri büyük tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı, "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret ve saldırı görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı, "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

PLAJDA BAŞÖRTÜLÜ ANNE VE KIZINA SÖZLÜ SALDIRI

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi.

İddiaya göre A.A. ile İpek Akıncı arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akıncı'nın başörtülü anne ve kızına hakaret ettiği öne sürüldü.

"ANNE NEREYE GİDİYORSUN?"

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kadın, saldırı anlarını saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde İpek Akıncı'nın anne ve kıza yönelik "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, ardından plaj sandalyesini yere fırlattığı görüldü.

Yaşananlar nedeniyle eşyalarını toplayıp gitmek isteyen annesini durduran genç kadın ise, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek plajdan ayrılmadı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 122/1-b maddesinde düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında işlem yapıldı.

Şüpheli Akıncı, soruşturma kapsamında "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.