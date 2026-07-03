NATO Zirvesi tedbirleri! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama

NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 7-8 Temmuz’da belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

NATO Zirvesi kapsamında 7 Temmuz Salı günü 10.00 - 18.00 ve 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 - 21.00 arasında Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiği geçici olarak kısıtlanacak.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aşağıdaki tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır; 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları söz konusu uygulamadan muaf tutulacaktır. Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18'inci alanına 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.