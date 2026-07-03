İstanbul-Tekirdağ arası 1 saatin altına düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ il programı kapsamında STK ve Meslek Odaları ile gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Kınalı-Malkara Otoyolu tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arası yol 18 km kısalarak 114 KM’ye inecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ il programı STK ve Meslek Odaları ile gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şunu artık çok net biliyoruz ki ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yollar, demiryolu hatları, limanlar, havaalanları ve lojistik merkezler; ekonominin ana damarlarıdır. Ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değil, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır. Bu nedenle ulaşım altyapımızı geliştirip mevcut uluslararası koridorları güçlendirirken artık alternatif rotalar oluşturmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı. ORTA KORİDOR'UN TAŞIMA KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR



Uraloğlu, Tarihi İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi, Türk Boğazları'nın tek hâkimi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ana aktörü olarak Türkiye'nin, Uluslararası Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkası olduğunu kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük, küresel ticarette Türkiye'siz koridor düşünülemeyeceğini her fırsatta kanıtlamaktadır. Türkiye olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli güzergâhlardan biri olan Orta Koridor'u yüksek kapasiteli, güvenilir, dijital, çevreci ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istiyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demiryolu yatırımlarıyla bu koridorun taşıma kapasitesini güçlendiriyoruz."

"HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTIMIZ, TRAKYA BÖLGEMİZ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDİYOR"



Uraloğlu, yakın bir zaman önce de Orta Koridor'da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade etti.



Uraloğlu, "Ama bu saydıklarım arasında özellikle Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımız, Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgemiz açısından da çok büyük önem arz ediyor. Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridorun Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son halkasıdır." diye konuştu.



"ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTINDA TEST SÜRÜŞLERİNE BAŞLADIK"



Söz konusu hattın, Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer aldığını da vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yani bu proje, sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye'yi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir. 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Tekirdağ'ı İpek Demiryolu güzergâhının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Projenin ilk etabı olan 153 km uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerine başladık. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızın bu kesimini bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak son kesimde de yapım çalışmalarımız sürüyor."





HALKALI-KAPIKULE HATTI TAMAMLANDIĞINDA YOLCU SEYAHAT SÜRESİ 1,5 SAATE DÜŞECEK



Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hattı tamamlandığında: yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini dile getirerek "Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesi 1,5 milyon tondan yaklaşık 9,5 milyon tona çıkacak. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa'ya çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecek. Trakya bölgemiz, Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir." dedi.



TEKİRDAĞ'A 24 YILDA 123 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM



Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan penceresi Tekirdağ'ın sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle Trakya Bölgesindeki en büyük il olarak Türkiye'nin ekonomisini canlandıran çok önemli bir merkezi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu nedenle Tekirdağ'ın ulaşım altyapısının gelişmesine ayrı bir önem verdik ve son 24 yılda 123 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 86 kilometreden 412 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 246 kilometreden 601 kilometreye çıkardık. Tekirdağ ve Hayrabolu Çevre Yolları, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Kınalı Ayrımı-Tekirdağ Bölünmüş Yolu, Barbaros Limanı Bağlantı Yolu, Çorlu Havalimanı Kavşağı – Şerefli Liman Bağlantı Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk."



Uraloğlu ayrıca, Kınalı Ayrımı - Çorlu Devlet Yolu, (Çorlu – Ergene) Ayrımı -Tekirdağ Yolu, Tekirdağ- Muratlı Yolu ve Kınalı-Malkara Otoyolu gibi 6 karayolunun yapım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.