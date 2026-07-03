Rekabet Kurulu'ndan Haribo'ya geçici tedbir kararı

Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Karara göre şirket, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan stantlarının yüzde 30'unu rakip markalara tahsis edecek. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanabilecek.

Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Karar, yumuşak şeker pazarında rekabetin korunması amacıyla alınırken, soruşturma süreci ise devam ediyor.

Kurumun açıklamasına göre tedbir kararı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında verildi. Amaç, soruşturma sonuçlanıncaya kadar pazarda ortaya çıkabilecek ve telafisi güç olabilecek rekabet ihlallerinin önüne geçmek.

HARİBO STANTLARININ YÜZDE 30'U RAKİP ÜRÜNLERE AYRILACAK

Rekabet Kurulu'nun kararına göre, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulamaya geçilecek. Buna göre 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan Haribo stantlarının görünür kısmında, tek blok halinde stant hacminin yüzde 30'una karşılık gelen alan rakip markaların yumuşak şeker ürünlerine ayrılacak.

Ayrılan bölümde "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır." ibaresini taşıyan bir etiket de yer alacak.

YÜKÜMLÜLÜK YERİNE GETİRİLMEZSE PARA CEZASI UYGULANACAK

Rekabet Kurulu, şirketin söz konusu yükümlülükleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde yerine getirdiğini Kuruma belgelemesi gerektiğini bildirdi.

Kurul, yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmemesi halinde Haribo hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verileceğini açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rekabet Kurumu, Haribo hakkında başlatılan soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi. Nihai karar, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından verilecek.