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İBB davasında tansiyon yükseldi: Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İBB davasında tansiyon yükseldi: Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının 61. duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma takvimi nedeniyle tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti, CMK'nın 203. maddesi kapsamında İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. Tartışmalar sırasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da salondan çıkarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri" olarak yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) yolsuzluk ve rüşvet davasının 61. duruşması gerilim dolu anlara sahne oldu. Mahkeme heyetinin savunmaların 9 Temmuz'da tamamlanacağını açıklaması üzerine Ekrem İmamoğlu, savunma takviminin savunma hakkını zorladığını belirterek itiraz etti.

İBB davasında tansiyon yükseldi: Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı - 1

MAHKEME BAŞKANI İMAMOĞLU'NU SALONDAN ÇIKARDI

Mahkeme başkanı, "Tuncay Yılmaz'dan sonra sizinle devam edeceğiz. Biz 9'unda tamamlayacağız, savunması alınmayanları ikinci celse alacağız." dedi.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu, "Böyle yargılama olmaz, aldığınız kararı bugün niye değiştiriyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise "İmamoğlu savunmasını yapacağı zaman salona gelir" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın sürmesi üzerine mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 203. maddesi uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. İmamoğlu'nun salondan ayrılmaması üzerine jandarma görevlileri kararın uygulanması için devreye girdi.

İBB davasında tansiyon yükseldi: Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı - 2

TANRIKULU VE ÖZÇAĞDAŞ DA SALONDAN ÇIKARILDI

Kararın ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" diye seslendi. Mahkeme başkanı, Tanrıkulu ile tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi.

Tartışmalar sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, "Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez. Dışarı çıkartın. Burada soytarılık yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarılırken, Aykut Erdoğdu da salondan ayrıldı.

İBB davasında tansiyon yükseldi: Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı - 3

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 16 kişi "müşteki", 7'si firari, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere toplam 407 kişi "sanık" olarak bulunuyor.

Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten bugüne kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının, suç tarihleri itibarıyla (güncel değeri hariç) toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret (örgüt elebaşı ve yöneticilerinin suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu"na ilişkin değerlendirme yapılıyor.

İddianamede yer alan örgüt şemasında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu aktarılarak örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İBB davasında tansiyon yükseldi: Ekrem İmamoğlu duruşma salonundan çıkarıldı - 4

İddianamede, Keleş'in 48 kez "rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", 55 kez "ihaleye fesat karıştırma", 39 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 8 kez "suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ongun'un "rüşvet", 53 kez "ihaleye fesat karıştırma", 33 kez "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.

İddianamede, Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Gün'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki bu sanıkların, örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma", 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası istemine yer verilen iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

BİRLEŞEN DOSYA

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de arasında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar İnan Güney, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan ile tutuksuz sanıklar Veysel Eren Güven, Sabriye Akkaya, Mehmet Akif Bulut ve Deniz Göleli'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 8'er aydan 31 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Yargılama sürecinde birleşen dosyadakilerle birlikte 51 sanığın tahliyesiyle davada, 59 tutuklu sanık bulunuyor.

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