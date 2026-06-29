'ÇANTA DOLUSU EURO VARDI' Muhittin Böcek'in o dönem mobil özel kalemi tutuklu Yasin Yellice'nin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Yellice, 2024 yerel seçim öncesinde tanık olduğu olayları tek tek anlattı. Yellice'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Manisa ziyaretiyle ilgili oldu. Böcek, ifadesinde Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro para götürdüğünü söylemişti. Başkan Böcek'in sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, yolculuk sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde Euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü söyledi.

'HERHANGİ BİR PROBLEM KALMADI' İmamoğlu ile Böcek arasında 17 Aralık 2023'te İstanbul'da gerçekleşen ikinci görüşmenin detaylarını da anlatan Yellice, İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullanılan binada yapılan 1 saatlik görüşmenin ardından Böcek'in kendisine, "Oğlum, herhangi bir problem kalmadı" dediği anlattı. Yellice, ziyaretin "adaylık hususunda" olduğunu ifade etti.

İLK GÖRÜŞME OTELDE Yasin Yellice, Böcek ile birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiklerini söyledi. Rönesans Polat Otel'de İmamoğlu ile Böcek arasında yaklaşık 45 dakika süren baş başa bir görüşme yapıldığını belirten Yellice, görüşme sonrası Böcek'in kendisine "adaylıkla ilgili sorunun hallolacağını" söylediğini aktardı.

TAÇ DÖVİZ'DEKİ GİZLİ KASALAR VE İBB KURYELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlediği operasyon, "havala" sisteminin merkezini deşifre etti. Güvenlik kameralarından gizlenen bölmelerdeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar ve tonlarca değerli maden ele geçirildi. Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İmamoğlu'nun "kasaları" olarak bilinen Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir telefon trafiği saptandı. Taç Döviz'e yapılan baskında ele geçirilen 5 milyar liralık servetin, Böcek'in tarif ettiği kayıt dışı transfer sisteminin bir parçası olduğu değerlendirildi.

PARALAR AYNI HAVUZDA MI TOPLANDI?

Soruşturma birimleri, Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon euronun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığını mercek altına aldı. Özellikle 4 adet VIP araçla döviz bürolarından para taşındığına dair tanık beyanları, Böcek'in tarif ettiği "gizli tahsilat" yöntemiyle birebir örtüştü. Muhittin Böcek ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını ikinci plana iterek tüm kararları tek merkezden yönetme ve ekonomik kaynak oluşturma arzusu siyasi süreci zehirlemiştir" sözleriyle tamamlayarak, bu finansal ağın büyüklüğüne dikkat çekti.

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

İmamoğlu ile Böcek'e ilişkin soruşturmada tanık ne anlattı?

Soruşturma dosyasına giren tanık beyanında, seçim döneminde para talep edildiği, ödeme trafiğinin çeşitli yöntemlerle yürütüldüğü ve bu sürece ilişkin görüşmelere tanıklık ettiği iddia edildi. Bu beyanlar adli soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Soruşturma dosyasında hangi deliller yer alıyor?

Dosyada tanık ifadelerinin yanı sıra MASAK raporları, banka dekontları, HTS (telefon baz istasyonu) kayıtları ve ilgili kişilerin ifadelerinin bulunduğu belirtiliyor. Savcılık bu verileri birlikte değerlendirerek incelemesini sürdürüyor.

Muhittin Böcek hakkındaki iddialar neler?

Soruşturma kapsamında seçim kampanyası için maddi destek talep edildiği, araç giydirme giderlerinin üçüncü kişiler tarafından karşılandığı ve bir konut ödemesine ilişkin para transferlerinin yapıldığı iddiaları araştırılıyor.

Muhittin Böcek suçlamalara ne yanıt verdi?

Muhittin Böcek, savcılık ifadesinde hakkındaki rüşvet suçlamalarını reddetti. İş insanı Yusuf Yadoğlu'nu tanıdığını ancak iddia edilen şekilde bir mali ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Soruşturmada son durum ne?

Soruşturma devam ediyor. Savcılık, tanık beyanları ile mali ve dijital deliller üzerindeki incelemesini sürdürüyor. Dosyaya ilişkin nihai hukuki değerlendirme ise yargılama sürecinin sonunda yapılacak.