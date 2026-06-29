İmamoğlu ile Böcek'in rüşvet görüşmesinin tanığı konuştu: İkili arasındaki skandal HTS kayıtlarında
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni bir tanık beyanı dosyaya girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Özel Kalem Müdürü Yasin Yellice'nin de adının geçtiği ifadede, Ekrem İmamoğlu ile Muhittin Böcek'in seçim sürecindeki para trafiğine ilişkin görüşmeler ayrıntılarıyla anlatıldı. Savcılık dosyasında yer alan iddiaların MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka hareketleriyle desteklendiği öne sürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na adaylık için "havala" (kayıt dışı para transfer sistemi) yöntemiyle 5 milyon euro ödediğine dair verdiği ifadeler, teknik verilerle belgelendi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Böcek ve İmamoğlu'nun iki görüşmesinde de yanlarında olan tutuklu özel kalem Yasin Yellice, "Yaklaşık 1 saat görüşme yaptılar. Adaylık görüşmesi için buraya gitmiştik. Bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana 'Oğlum herhangi bir problem kalmadı' dedi" ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMELER DEŞİFRE OLDU
Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında 2024 seçimleri öncesinde yaptığı 5 milyon euroluk rüşvet ödemesi gündeme bomba gibi düştü. Sabah, o soruşturma dosyasındaki çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Böcek'in verdiği ifade Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik olarak da incelendi. İncelemelere göre Böcek, kullandığı telefon ile ifadesinde bahsettiği gibi 16 Aralık 2023 tarihinde saat 15.59 sıralarında Ekrem İmamoğlu ile 2 dakika 15 saniye süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Böcek ifadesinde, bu görüşmede İmamoğlu'na İstanbul'a geleceğini bildirdiğini beyan etmişti. Bu telefon trafiğinden bir gün sonra, 17 Aralık 2023'te Böcek'in Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği de uçuş ve sinyal kayıtlarıyla kesinleşti.
ŞİŞLİ'DE 'HAVALA' TESLİMATI
Böcek ve İmamoğlu'nun telefon sinyalleri, 17 Aralık 2023 günü saat 16.30 ile 17.30 arasında İstanbul Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi civarında çakıştı. Bu konum verileri, Böcek'in "yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk" ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek, bu buluşmada 100 TL'lik banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı yani havala şifresini bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.