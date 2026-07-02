Bergama'da CHP’li başkandan personele WhatsApp'tan mobbing

CHP'li İzmir Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in, 90. Bergama Kermesi öncesinde belediye birim müdürlerine WhatsApp üzerinden gönderdiği skandal mesaj tartışma yarattı.

CHP'li İzmir Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik mesajında, "90. Bergama kermesimizin açılışına tüm personelimizle birlikte katılmak önem arz etmektedir. Kortej yürüyüşüne katılamayan personelin isimlerini sizlerden isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ KÖLE MİYİZ?"

Mesaj belediye çalışanlarına yönelik idari baskı ve mobbing iddialarını gündeme getirdi. Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, ismini açıklamak istemeyen bir belediye personeli, "Belediye personeli neden zorunlu tutuluyor? Biz köle miyiz?" diye sordu.