Ödemiş afet konutlarında geri sayım: Teslimatlar bu ay sonunda başlıyor
İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınının izleri siliniyor. 138 köy evinin küle döndüğü afetin ardından başlatılan konut seferberliğinde sona gelindi. Yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarının ardından Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerinde 138 köy evi kullanılamaz hale geldi.
Yangından 1 ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni konutların temelleri atıldı.
Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.
"BİZİM EVİMİZ YANDI, BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?"
Yangının senesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, afetin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın görüntülerine yer verdi.
Küçük Muzaffer'in, Bakan Kurum'a yaklaşarak, "Bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" sözleri yüreklere dokundu. Bakan Kurum'un talimatıyla yangından 1 ay sonra temelleri atılan köy evlerinden biri de Muzaffer ve ailesinin evi oldu.