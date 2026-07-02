Küçük Muzaffer ise Bakan Kurum ile karşılaşmasını, "Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. 'Bizim evimiz yandı bize ev yapacak mısın?' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz evimiz yapılıyor" sözleriyle anlattı.