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MEB pasaport başvurularını dijital ortama taşıdı: Yeşil ve gri pasaport nasıl alınır?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB pasaport başvurularını dijital ortama taşıdı: Yeşil ve gri pasaport nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuru süreçlerini elektronik ortama taşıdı. Yeni sistemle birlikte aktif personel, emekli ve görevden ayrılan personel başvurularını çevrim içi yapabilecek. Başvurunun ardından süreç SMS bilgilendirmesi ve nüfus müdürlüğü randevusuyla tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital sisteme geçti. 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla kullanıma açılan uygulamayla başvurular pasaport.meb.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sistem, başvuru sürecini hızlandırırken elektronik onay ve SMS bilgilendirmesiyle işlemlerin nüfus müdürlüğünde tamamlanmasını sağlayacak.

MEB, yeşil ve gri pasaport başvurularını elektronik sisteme taşıdı. (Görsel: A Haber)MEB, yeşil ve gri pasaport başvurularını elektronik sisteme taşıdı. (Görsel: A Haber)

YEŞİL VE GRİ PASAPORT BAŞVURULARI ARTIK ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen yeni sistem hizmete alındı. Buna göre hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuruları artık pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sistem, aktif personelin yanı sıra emekli ve Bakanlıktan ayrılmış personelin de kullanımına açıldı. Amaç, başvuru işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yürütmek.

MEB PASAPORT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yeni sistem aktif, emekli ve görevden ayrılan MEB personelini kapsıyor. (Görsel: MEB)Yeni sistem aktif, emekli ve görevden ayrılan MEB personelini kapsıyor. (Görsel: MEB)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Yeni uygulamadan aktif görevde bulunan personel ile emekli veya Milli Eğitim Bakanlığından ayrılmış personel yararlanabilecek. Kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan aktif personel, e-Devlet ya da MEBBİS şifreleriyle sisteme giriş yaparak hususi damgalı pasaport başvurusunu elektronik ortamda oluşturabilecek.

Aile bireyleri sisteme eklenebilecek

Aktif personel, oluşturduğu başvuruya eşini ve çocuklarını da sistem üzerinden ekleyebilecek.

18-24 yaş arasındaki çocukların öğrencilik bilgileri YÖK kayıtları üzerinden otomatik doğrulanacak. Bilgilerin doğrulanamaması veya sürekli bakıma muhtaç çocuklar için gerekli öğrenci belgesi ya da sağlık kurulu raporu sisteme yüklenebilecek.

Emekli ve MEB'den ayrılan personelin aile bireylerine ilişkin işlemler nüfus müdürlüğünde tamamlanacak. (Foto: A Haber)Emekli ve MEB'den ayrılan personelin aile bireylerine ilişkin işlemler nüfus müdürlüğünde tamamlanacak. (Foto: A Haber)

EMEKLİ PERSONELİN BAŞVURU SÜRECİ FARKLI İŞLEYECEK

Emekli olan veya Bakanlıktan ayrılan personel de başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ancak bu gruptaki başvuru sahipleri, aile bireylerini sistem üzerinden ekleyemeyecek. Yakınlarının hak sahipliği kontrolü ve başvuru işlemleri, nüfus müdürlüğündeki randevu sırasında fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Hizmet damgalı pasaport başvurularında görev onayı belgesi dijital olarak sisteme eklenecek. (Foto: AA)Hizmet damgalı pasaport başvurularında görev onayı belgesi dijital olarak sisteme eklenecek. (Foto: AA)

GRİ PASAPORTTA GÖREV ONAYI SİSTEME YÜKLENECEK

Hizmet damgalı (gri) pasaport başvuruları, Bakanlık merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, taşrada ise il millî eğitim müdürlükleri tarafından başlatılacak. Başvurunun oluşturulabilmesi için kurum tarafından düzenlenen görev onayı belgesinin sisteme yüklenmesi gerekecek.

Onaylanan başvurular elektronik ortamda doğrudan NVİ sistemine iletilecek. (Foto: AA)Onaylanan başvurular elektronik ortamda doğrudan NVİ sistemine iletilecek. (Foto: AA)

ELEKTRONİK ONAYIN ARDINDAN BİLGİLER NVİ'YE AKTARILACAK

Sistem üzerinden yapılan başvurular ilgili pasaport birimleri tarafından incelendikten sonra Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) entegrasyonu ile elektronik onaya sunulacak.

Elektronik imza sürecinin tamamlanmasının ardından resmî pasaport talep formu doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri tabanına iletilecek.

SMS bilgilendirmesinin ardından pasaport işlemleri nüfus müdürlüğünde tamamlanacak. (Foto: AA)SMS bilgilendirmesinin ardından pasaport işlemleri nüfus müdürlüğünde tamamlanacak. (Foto: AA)

BİLGİLENDİRME SMS İLE YAPILACAK

Başvurusu elektronik ortamda tamamlanarak NVİ sistemine aktarılan personele SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Mesajı alan başvuru sahibi, e-Devlet veya NVİ çağrı merkezi üzerinden pasaport randevusu oluşturabilecek. Son aşamada gerekli fiziki belgelerle birlikte il nüfus müdürlüğüne gidilerek pasaport işlemi tamamlanacak.

MEB PASAPORT BAŞVURULARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

  • MEB dijital pasaport sistemi hangi pasaportları kapsıyor?

    Sistem, hususi (yeşil) damgalı ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularını kapsıyor. Başvurular elektronik ortamda oluşturuluyor, son işlem ise nüfus müdürlüğünde tamamlanıyor.

  • MEB pasaport başvurusu nereden yapılacak?

    Başvurular, pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme e-Devlet veya MEBBİS bilgileriyle giriş yapılabiliyor.

  • Yeşil pasaport başvurusunda aile bireyleri sisteme eklenebilir mi?

    Aktif görevde bulunan personel, eşini ve çocuklarını kendi elektronik başvurusuna ekleyebiliyor. Emekli veya MEB'den ayrılmış personel ise aile bireylerini sistem üzerinden ekleyemiyor.

  • 18 yaşından büyük çocuklar için ek belge gerekiyor mu?

    18-24 yaş arasındaki çocukların öğrencilik bilgileri sistem tarafından otomatik doğrulanıyor. Bilgiler doğrulanamazsa öğrenci belgesi, sürekli bakıma muhtaç çocuklar için ise sağlık kurulu raporu sisteme yüklenebiliyor.

  • Emekli MEB personeli dijital başvuru yapabilecek mi?

    Evet. Emekli veya görevinden ayrılmış personel de e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak başvurusunu oluşturabiliyor. Ancak yakınlarına ilişkin işlemler nüfus müdürlüğünde yürütülüyor.

  • Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra ne yapılacak?

    Başvuru elektronik onay sürecinden geçtikten sonra bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılıyor. Ardından başvuru sahibine SMS gönderiliyor ve pasaport randevusu alınarak işlem il nüfus müdürlüğünde tamamlanıyor.

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