MEB pasaport başvurularını dijital ortama taşıdı: Yeşil ve gri pasaport nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital sisteme geçti. 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla kullanıma açılan uygulamayla başvurular pasaport.meb.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sistem, başvuru sürecini hızlandırırken elektronik onay ve SMS bilgilendirmesiyle işlemlerin nüfus müdürlüğünde tamamlanmasını sağlayacak.

MEB, yeşil ve gri pasaport başvurularını elektronik sisteme taşıdı. (Görsel: A Haber)

YEŞİL VE GRİ PASAPORT BAŞVURULARI ARTIK ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen yeni sistem hizmete alındı. Buna göre hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuruları artık pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sistem, aktif personelin yanı sıra emekli ve Bakanlıktan ayrılmış personelin de kullanımına açıldı. Amaç, başvuru işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yürütmek.