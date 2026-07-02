MEB pasaport başvurularını dijital ortama taşıdı: Yeşil ve gri pasaport nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuru süreçlerini elektronik ortama taşıdı. Yeni sistemle birlikte aktif personel, emekli ve görevden ayrılan personel başvurularını çevrim içi yapabilecek. Başvurunun ardından süreç SMS bilgilendirmesi ve nüfus müdürlüğü randevusuyla tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital sisteme geçti. 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla kullanıma açılan uygulamayla başvurular pasaport.meb.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sistem, başvuru sürecini hızlandırırken elektronik onay ve SMS bilgilendirmesiyle işlemlerin nüfus müdürlüğünde tamamlanmasını sağlayacak.
YEŞİL VE GRİ PASAPORT BAŞVURULARI ARTIK ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen yeni sistem hizmete alındı. Buna göre hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuruları artık pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sistem, aktif personelin yanı sıra emekli ve Bakanlıktan ayrılmış personelin de kullanımına açıldı. Amaç, başvuru işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yürütmek.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Yeni uygulamadan aktif görevde bulunan personel ile emekli veya Milli Eğitim Bakanlığından ayrılmış personel yararlanabilecek. Kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan aktif personel, e-Devlet ya da MEBBİS şifreleriyle sisteme giriş yaparak hususi damgalı pasaport başvurusunu elektronik ortamda oluşturabilecek.
Aile bireyleri sisteme eklenebilecek
Aktif personel, oluşturduğu başvuruya eşini ve çocuklarını da sistem üzerinden ekleyebilecek.
18-24 yaş arasındaki çocukların öğrencilik bilgileri YÖK kayıtları üzerinden otomatik doğrulanacak. Bilgilerin doğrulanamaması veya sürekli bakıma muhtaç çocuklar için gerekli öğrenci belgesi ya da sağlık kurulu raporu sisteme yüklenebilecek.